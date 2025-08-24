G4Media.ro
Sursa foto: Sergey SHESTAK / AFP

Cancelarul Merz, despre un acord de pace în Ucraina: Suntem la o distanţă de 10 kilometri şi am parcurs, poate, primii 200 de metri

Cancelarul german Friedrich Merz a descris eforturile de a ajunge la un acord de pace în Ucraina ca fiind „primii 200 de metri” dintr-un total de 10 kilometri, transmite News.ro.

„Da, am făcut primii paşi. Dar, ca să mă exprim figurativ, suntem la o distanţă de 10 kilometri şi am parcurs, poate, primii 200 de metri, nu mai mult. Dar, în orice caz, ne îndreptăm în direcţia corectă”, a declarat Merz la un congres al partidului Uniunea Creştin-Democrată (CDU) din Germania, informează kyivindependent.com.

Preşedintele SUA, Donald Trump, şi-a intensificat eforturile de a media un acord de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, după încercările eşuate de câteva luni mai devreme.

Liderul american s-a întâlnit cu preşedintele rus Vladimir Putin în Alaska pe 15 august, iar câteva zile mai târziu s-a întâlnit cu preşedintele Volodimir Zelenski alături de liderii europeni la Casa Albă.

Merz a remarcat că poziţia Rusiei continuă să îngreuneze ajungerea la un acord de pace, descriind procesul ca fiind o sarcină „dificilă”.

„Conducerea Germaniei şi a Uniunii Europene nu a depus încă mai multe eforturi diplomatice decât în ultimele trei săptămâni”, a spus Merz, subliniind că s-au înregistrat progrese în trecut.

„Să nu spună nimeni astăzi că discutăm doar despre livrări de arme”, a adăugat el, în timp ce Ucraina şi aliaţii săi lucrează la garanţii de securitate.

Pe 19 august, Merz a declarat că Zelenski şi Putin s-ar putea întâlni în următoarele două săptămâni.

„Preşedintele american a discutat cu preşedintele rus şi au convenit că va avea loc o întâlnire între preşedintele rus şi preşedintele ucrainean în următoarele două săptămâni”, a spus Merz.

Trump a declarat că intenţionează să găzduiască o întâlnire bilaterală între Zelenski şi Putin, urmată de o întâlnire trilaterală între cei trei lideri, dacă discuţiile vor decurge bine.

Zelenski a declarat pe 18 august că va discuta direct cu Putin despre teritoriu în cadrul unor potenţiale negocieri de pace, întrucât Ucraina solicită negocieri necondiţionate.

