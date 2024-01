Campania „Nu ne mai zburaţi somnul” a reuşit să reducă numărul avioanelor de noapte la Aeroportul Cluj / ”Am făcut un pas mare în reducerea poluării fonice”

După demersuri de peste şase luni, un grup de iniţiativă, „Nu ne mi zburaţi somnul”a reuşit să reducă semnificativ numărul avioanelor care străbat noaptea cerul Clujului, anunță Cluj24.

”Am atins un jalon remarcabil – reducerea traficului aerian nocturn general deasupra orașului de la 45% la doar 15%, iar pentru decolările de noapte, valorile au scăzut de la 90% la 27%. Graficul reflectă evoluția procentuala a decolărilor/aterizărilor peste Cluj-Napoca, raportat la total mișcări din intervalul 23-07”, anunță grupul.

Membrii grupului anunță că acțiunea lor va continua şi că unul dintre obiective este elaborarea Planului de reducere a zgomotului generat de operațiunile aeroportuare.

”Am făcut un pas mare în reducerea poluării fonice și a impactului negativ asupra calității vieții celor 40.000 oameni care trăiesc sub culoarul de zbor al aeroportului din Cluj-Napoca. Pentru anul 2024, ne propunem să menținem această problemă în atenția autorităților de mediu române și europene. Obiectivele noastre strategice sunt participarea activă la elaborarea Planului de reducere a zgomotului generat de operațiunile aeroportuare cu fixarea unor obiective in acord cu legislația de mediu și identificarea unei surse de finanțare pentru instalarea unui sistem avansat de monitorizare continuă a zgomotului sub culoarul de zbor AIAIC, așa cum există in toate orașele civilizate care au aeroporturi urbane”, mai arată membrii grupului.