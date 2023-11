Bulgaria și România se așteaptă la un avânt economic odată cu aderarea la Schengen

Ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului din România, Ştefan Oprea, şi ministrul bulgar al Economiei şi Industriei, Bogdan Bogdanov, prezenţi joi, la Ruse, la Forumul de Afaceri bulgaro-român „United Europe – One Path to Economic Security and Sustainable Integration’ şi-au exprimat încrederea că demersul lor comun pentru intrarea celor două ţări în Schengen va avea rezultate până la finalul acestui an, transmite Agerpres.

Cei doi au evidențiat beneficiile economice substanțiale anticipate odată cu aderarea țărilor la spațiul Schengen și la zona euro.

Ministrul bulgar al economiei și industriei, Bogdan Bogdanov, a evidențiat timpii de așteptare îndelungați pentru companiile de transport rutier de mărfuri la punctele de trecere a frontierei, scrie Novinite. El a arătat că aceste întârzieri se traduc în pierderi semnificative pentru economie. El și-a exprimat așteptările cu privire la o creștere notabilă a Produsului Intern Brut (PIB) între 3 și 5 procente în urma intrării Bulgariei în Schengen și în zona euro.

În mod similar, ministrul român al economiei, Ștefan-Radu Oprea, a subliniat că economia României suferă o pierdere anuală de 0,5% din PIB din cauza absenței sale din zona Schengen.

„Economiile celor două state progresează, Bulgaria a fost a doua cea mai prosperă ţară din Europa, cu o creştere economică de până la 30%, situaţia s-a menţinut şi anul acesta. Chiar dacă unii dintre partenerii noştri sunt în recesiune, Bulgaria şi România sunt state cu o creştere a PIB. Economiile noastre cresc constant, industriile noastre sunt mai productive. Suntem într-o etapă a progresului care nu ne mai face să ne simţim ţări cu forţă de muncă ieftină, suntem un teren propice prosperităţii, noi suntem ţările unde se produce inovaţie ce stă la baza noii revoluţii industriale a Europei. Suntem o parte activă a dezvoltării Europei şi cu cât finalizăm mai repede procesul pentru o integrare deplină, cu atât mai uşor va reuşi Europa să-şi îmbunătăţească nivelul de competitivitate’, a declarat ministrul Economiei din Bulgaria, Bogdan Bogdanov.

Ministrul Ştefan Oprea a spus că nu doar cetăţenii români şi bulgari, ci toţi cetăţenii europeni sunt afectaţi economic de faptul că România şi Bulgaria nu se află în Schengen.

„Sentimentul de frustrare care există în România şi Bulgaria lasă urme inclusiv în cifrele de afaceri şi în profiturile pe care companiile austriece le au astăzi în cele două state membre. Cred că este o mare greşeală să exporţi o problemă internă a unui stat la nivelul Europei. Cred că am văzut această greşeală în Europa, am văzut consecinţele ei, ducând chiar la un exit. Acesta este mesajul pe care vreau să îl transmit împreună cu ministrul Economiei din Bulgaria, că nu sunt afectate doar companiile bulgare şi româneşti, ci toţi cetăţenii europeni care şi ei plătesc preţul fiecărui produs pe care îl cumpără, al faptului că România şi Bulgaria nu sunt încă în Spaţiul Schengen. Sper ca demersul nostru să aibă rezultate cât mai repede, chiar la Consiliul JAI din decembrie’, a afirmat Ştefan Oprea.

În sală au mai fost prezenţi ambasadorul Republicii Bulgaria în România, Radko Vlaykov, ambasadoarea României în Bulgaria, Brânduşa Ioana Predescu, dar şi ambasadorul Austriei în Bulgaria, Andrea Wicke Bohm.

Ambasadorul Austriei în Bulgaria, Andrea Wicke Bohm, a declarat că Dunărea creează conexiuni cu ambele ţări, Bulgaria şi România, investitorii austrieci au relaţii de colaborare de mulţi ani în această parte a Europei iar poziţia Austriei nu este împotriva României şi Bulgariei, ci este preocupată de securitate, pentru că ‘stabilitatea şi securitatea în această regiune reprezintă o prioritate’.