Bulgaria intră în Top 10 din Europa la cel mai mare număr de articole acceptate de cel mai prestigios Forum AI din lume

Bulgaria intră în Top 10 din Europa pentru cel mai mare număr de articole acceptate pentru cel mai prestigios Forum AI din lume, transmite Agerpres.

Institutul bulgar pentru Ştiinţa Calculatoarelor, Inteligenţa Artificială şi Tehnologie (INSAIT) are 16 articole acceptate pentru Conferinţa privind Viziunea pe Computer şi Recunoaşterea Modelelor (CVPR), cel mai citat forum pentru AI şi viziune pe computer din lume. Acest succes este fără precedent pentru Bulgaria în acest domeniu şi plasează Bulgaria în top zece din Europa, a anunţat marţi Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei.

Bulgaria are mai multe articole în total decât toate ţările din Europa de Est la un loc. INSAIT se plasează înaintea unor universităţi din ţări precum Israel, Ţările de Jos, Finlanda, Austria, Danemarca, Estonia, Norvegia, Suedia, Spania şi Italia, printre altele, a mai spus Ministerul.

Prin INSAIT cu Universitatea St Kliment Ohridski din Sofia, oamenii de ştiinţă bulgari publică, pentru prima dată în 40 de ani, articole pentru CVPR, care este cel mai important forum privind AI din lume, precum şi al patrulea cel mai prestigios forum ştiinţific alături de Nature, The New England Journal of Medicine şi Science.

Articole INSAIT sunt în şase domenii strategice: AI Generativă, AI motion caption, AI care înţelege videoclipuri, fotografii şi text simultan, conducere autonomă, calcul cuantic pentru AI şi end-device AI.

Ediţia de anul acesta a CVPR va avea loc la Seattle, SUA, în perioada 17-21 iunie.

