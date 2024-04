Bulgaria este de două ori mai bogată decât în urmă cu 20 de ani ca efect al aderării la UE

Bulgaria este de două ori mai bogată decât în ​​urmă cu ceva mai bine de 20 de ani, iar apartenența la UE este unul dintre factorii de îmbunătățire a standardului de viaţă. La această concluzie se poate ajunge dintr-o analiză amplă a dezvoltării economice a țării în cadrul pieței unice, elaborată de Institutul pentru Economia de Piață (IEP), potrivit publicației bulgare Mediapool, citată de Rador Radio România.

Indicatorul cheie – PIB-ul pe cap de locuitor în standarde ale puterii de cumpărare în Bulgaria – a crescut de la 29% din nivelul mediu european (UE-27) în 2000 la 45% în 2010 și 64% în 2023. În anul anterior aderării la UE (2006), PIB-ul pe cap de locuitor în ceea ce privește paritatea puterii de cumpărare în Bulgaria a fost sub limita de 40%. Asta înseamnă că în aproximativ 20 de ani nivelul de trai în Bulgaria s-a apropiat de cel al europeanului de nivel mediu și Bulgaria recuperează ramânerile în urmă.

O dinamică similară se observă în consumul individual real pe cap de locuitor. În 2000, consumul individual real în Bulgaria a fost de 32% din media UE (UE-27). În anul anterior aderării Bulgariei la UE (2006), indicatorul a ajuns la 42%, iar până în 2022 era deja la un nivel de 69%.

„În mod interesant, ambii indicatori au înregistrat o îmbunătățire seminficativă în perioada post-pandemie. Acest lucru se datorează atât redresării rapide a economiei și creșterii economice mai puternice din ultimii doi ani, cât și ajustării populației pe baza recensământului din 2021”, precizează IEP.

Potrivit economiștilor, recuperarea este o consecință a creșterii economice susținute în Bulgaria în comparație cu media din UE. Acest lucru este valabil pentru întreaga regiune a Europei Centrale și de Est, noile state membre (2004 și 2007) raportând o creștere mai mare și apropiindu-se astfel de cele mai mari economii din UE.

În 2022, patru țări din Europa Centrală şi de Est (Slovenia, Republica Cehă, Lituania și Estonia) se află la 85-90% din nivelul mediu european în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor raportat la standardele puterii de cumpărare, iar alte cinci (Polonia, Ungaria, Slovacia, Letonia și România) sunt în intervalul 70-80%. Bulgaria rămâne singura țară dintre noile state membre care se află sub limita de 70%, dar în același timp se află la maximul său istoric.

La sfârșitul anului 2023, creșterea economică în Europa a dispărut, multe dintre țări intrând în recesiune. Cu toate acestea, Bulgaria este încă pe un teritoriu pozitiv și raportează o creștere mult mai mare a PIB-ului în comparație cu valorile medii pentru UE și din zona euro, atât în ​​2022, cât și în 2023, se arată în analiză.

Datele privind creșterea economică și convergența arată că țările care au beneficiat cel mai mult de piața unică în ultimii 20 de ani sunt tocmai noile state membre din Europa Centrală și de Est, spun economiștii. Avantajele concurenţiale ale țărilor din regiune sunt legate de costurile mai mici și de un mediu mai bun pentru a face afaceri, de o politică fiscală rezonabilă și de o povară mult mai mică a datoriei publice. Asta le permite să beneficieze foarte mult de accesul la piața mare a UE.

Bulgaria raportează o creștere uriașă a comerțului exterior în ultimii 20 de ani. Exporturile de bunuri și servicii cresc de la sub 13 miliarde de euro în anul anterior aderării la UE și participării la piața unică (2006) la peste 57 miliarde de euro în 2023. Ponderea exporturilor de mărfuri din Bulgaria în cadrul pieței unice a crescut de la 60% înainte de aderarea la UE la niveluri de 65-66% după pandemie. Exporturile Bulgariei cresc nu numai ca valoare absolută, ci și ca pondere a economiei.

Exportul total de bunuri și servicii din Bulgaria la începutul noului mileniu a reprezentat aproximativ 35% din PIB-ul țării, în creștere bruscă în perioada de aderare la UE (2004-2007) și în primul an de la aderarea la piaţa unică depăşeşte graniţa de 50% din PIB. În ultimii 10 ani, cu excepția celei mai grele perioade a pandemiei, exportul de bunuri și servicii din Bulgaria a fost între 60-70% din PIB. Exporturile sunt motorul creșterii economice, arată analiza.

În ciuda creșterii rapide a exportului de servicii – atât turismul tradițional, cât și transportul internațional, cât și procesele de afaceri în IT și externalizare, în general, create în ultimele două decenii, precum şi marea „deschidere” relativă are loc pe linia comerţului cu mărfuri. Acesta este rezultatul dezvoltării paralele a tendințelor de investiții semnificative în extinderea capacității marilor procesatori de materii prime și produse cheie și al deschiderii de noi unități de producție, incluse în lanțurile de valoare adăugata ale marilor producători de pe piața unică, inclusiv electronice, industria auto, mașini și echipamente etc.

Deși lipsește o defalcare detaliată a investițiilor străine din ultimii 20 de ani, datele privind investițiile străine directe cumulate în perioada 2010-2022, precum și o defalcare a capitalului străin din UE și din restul lumii, arată rolul imens al apartenenței la UE și al liberei circulații a capitalului în cadrul pieței unice pentru creșterea capitalului străin în Bulgaria în ultimele două decenii.

Investițiile străine directe cumulate sunt un indicator important, deoarece reflectă nu fluxul într-un anumit an, ci suma actuală de capital străin într-o anumită economie. În 2010, investiţiile străine directe în Bulgaria au fost de 33,7 miliarde de euro. Până în 2022, valoarea acestora ajunge la 53,9 miliarde de euro, adică creșterea este de peste 20 de miliarde de euro (60%) pe o perioadă de 12 ani.

Începând cu 2022, investițiile străine directe în Bulgaria din țările din UE se ridică la 40 de miliarde de euro, ceea ce reprezintă aproape 75% din totalul capitalului străin în țară. Datele detaliate pentru perioada 2015-2022 arată că marea creștere vine în principal din țările UE, în acest sens și în anii de după pandemie.

Capitalul străin este direcționat în principal către industrie, sectorul financiar, operațiuni imobiliare și comerț. Operațiunile imobiliare (11,3 miliarde de euro) continuă să conducă, dar în privinţa acestora nu s-a observat o dinamică serioasă în ultimii ani – o creștere de doar 13% în perioada 2015-2022, cu o creștere totală a capitalului străin de 35% în economie.

Puțin peste jumătate din capitalul străin din economia bulgară este concentrat în industrie (10,6 miliarde de euro), sectorul financiar (10 miliarde de euro) și comerț (7,8 miliarde de leva).

Sursa: MEDIAPOOL / Rador Radio România / Traducerea: Mirela Petrescu