Bulgaria a raportat focare de gripă aviară H5N1 la trei ferme din sudul ţării

custi gaini
Sursa foto: Pixabay

Bulgaria a raportat focare de gripă aviară H5N1 la trei ferme din sudul ţării / Sunt acolo aproximativ 28.000 de păsări

Bulgaria a raportat focare de gripă aviară înalt patogenă la trei ferme din sudul ţării, a anunţat luni Organizaţia Mondială pentru Sănătatea Animalelor, în contextul în care Europa se confruntă cu o creştere sezonieră a numărului de cazuri de gripa aviară mortală, transmite Agerpres.

Virusul H5N1 a fost depistat la trei ferme cu un efectiv total de 28.000 de păsări, în oraşul Rakovski, a informat organizaţia cu sediul la Paris, citând un raport al autorităţilor bulgare.

Cel puţin două dintre ferme sunt ferme de raţe, potrivit raportului.

Răspândirea gripei aviare a stârnit îngrijorări în rândul guvernelor şi al industriei avicole, după ce în ultimii ani a devastat efective de păsări din întreaga lume, perturbând aprovizionarea, alimentând creşterea preţurilor şi crescând riscul de transmitere la om.

