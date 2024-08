BTA: Arheologii au descoperit un templu tracic din secolul III î.Hr la Plovdiv

Experţi de la Muzeul Regional de Arheologie din Plovdiv (RAM – Plovdiv) au descoperit un templu tracic din secolul III î.Hr sub Movila cea Mare din Plovdiv, transmite Agerpres.

Templul a fost vizitat joi de primarul din Plovdiv, Kostadin Dimitrov şi de viceprimarul Plamen Panov, alături de directorul muzeului, dr. Kostadin Kisiov, care au discutat despre posibilitatea ca acest templu să devină o atracţie turistică şi despre transformarea Districtului de Sud din Plovdiv într-un parc arheologic.

Construcţia templului este tipică doar pentru această regiune şi pentru perioada Philippopolis şi Pulpudeva (denumirea în greacă şi respectiv tracă a oraşului Plovdiv în vechime), conform lui Kisiov. Clădirea este construită cu rosturi uscate şi mortar din lut şi nisip. Este bine conservată şi poate fi restaurată complet. Templul care are o lungime de 10 metri are două camere. Bucăţi de ceramică şi oase aparţinând unui număr de 7 specii de animale au fost descoperite în camera estică, unde se desfăşurau ritualuri.

Movila cea Mare din Plovdiv, cercetată de RAM – Plovdiv pentru al treilea an. are un diametru de 90 de metri, fiind una dintre cele mai mari astfel de movile sau tumuluri din Bulgaria. În primul an de săpături arheologice a fost descoperită o biserică medievală din secolele XII – XIII în partea superioară a movilei.