BREAKING Peste 1.200 de de membri Hezbollah, răniți în Liban după ce pagerele pe care le foloseau pentru a comunica au explodat (surse, martori) / Pagerele au fost apelate înainte de atac pentru a maximiza efectul exploziilor / Ambasadorul Iranului, rănit în atacuri

Sute de membri ai grupării teroriste libaneze Hezbollah au fost grav răniți marți în sudul Libanului și în suburbiile sudice ale Beirutului, când pagerele pe care le folosesc pentru a comunica au explodat, au declarat surse de securitate pentru agenția Reuters.

UPDATE 5 Ambasadorul Iranului la Beirut a fost rănit marți într-o explozie a unui pager, dar rănile sale nu erau critice, a anunțat presa de stat, citată de The Guardian.

„Ambasadorul iranian în Liban, Mojtaba Amani, a fost rănit în explozia unui pager”, a declarat televiziunea de stat, adăugând că acesta este “conștient și nu se află în pericol”.

UPDATE 4 Un oficial Hezbollah a declarat pentru Reuters că detonarea pagerelor reprezintă „cea mai mare breșă de securitate” la care grupul a fost supus în aproape un an de război cu Israelul.

UPDATE 3 Informații publicate de mass-media arabe și israeliene au afirmat că peste 1.200 de persoane au fost rănite.

BEIRUT: At least 10 Hezbollah terrorists were killed, dozens other injured after their pagers exploded in the Dahiyeh area of Lebanon. Reports suggest Israel hacked the pagers, causing the blasts. pic.twitter.com/VhqKSDMNkS

