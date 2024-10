BREAKING Un judecator sindic a dispus astazi intrarea in insolventa a Nordis Management si a numit un administrator judiciar provizoriu

Un complet de judecata de la Tribunalul Bucuresti a admis, in urma cu cateva minute, cererea unuia dintre creditorii Nordis Management si a dispus intrarea in insolventa a societatii. Debitoarea are un termen de 10 zile pentru a-si manifesta intentia de reorganizare. Conform minutei, daca nu va face acest lucru, i se va ridica dreptul de administrare.

Recorder.ro a publicat, luni, o amplă investigație despre dezvoltatorul imobiliar Nordis, despre care spune că ”a descoperit indicii solide că unele apartamente au fost vândute de mai multe ori, către persoane diferite”.

Pe data de 2 octombrie, reprezentanții firmei Nordis Management SRL, firma-fanion a grupului onomim, au depus la Tribunalul București o cerere de intrare în procedură de concordat preventiv, după cum rezultă de pe portalul instanțelor de judecată.

Acțiunea a avut loc cu câteva zile înainte de termenul de azi, în care s-a dispus intrarea în isolvență, cerută de circa 80 de creditori. De notat că, în perioada concordatului preventiv omologat, nu se poate deschide procedura insolvenței față de debitor.

Context

Conform portalulului instanțelor de judecată, în ultimele luni, pe numele societăților din Grupul Nordis, în frunte cu Nordis Management SRL, au fost depuse numeroase acțiuni din cauza neplății unor datorii.

Cea mai mare parte a problemelor financiare înregistrate de Nordis provine din edificarea și vânzarea apartamentelor din cadrul unui ansamblu tip apart-hotel cu patru blocuri – Nordis Mamaia – din Năvodari-Constanța.

Procesele în care societăți din acest grup, Nordis Management SRL în special, au fost date în judecată în ultimii ani au ca obiect fie revendicarea unor sume de bani, fie dorința unor cumpărători ai apartamentelor din ansamblul Nordis Mamaia de a intra în posesia imobilelor sau de a rezilia contractele.

Din prima categorie fac parte fie furnizori de servicii/mărfuri și prestatori de lucrări, fie persoane care își vor banii înapoi, nemulțumite că nu le-au fost predate apartamentele la termenele convenite. Din minutele deciziilor, reiese că sumele restante sunt cuprinse între mii și milioane de lei.

Există și o situație în care societatea a fost obligată la plata a aproape 60.000 de lei către fosta șefă de la Resurse Umane a firmei recrutată la începutul lui 2022.

În unele situații, pentru că nu și-au putut obține banii, creditorii au cerut judecătorilor sindici să dispună intrarea în insolvență a unor firme din grup – Nordis Management, Nordis Property Services, Lampp Building Project (fostă Lampp Construct, fostă Nordis Best Construct), Nobileo Real Estate (fostă Nordis Premium Properties), Nordis Herastrau, Nordis Mamaia. Până în prezent, Grupul Nordis a reușit, de fiecare dată, să împiedice intrarea în insolvență, în principal datorită plății datoriilor înainte de desfășurarea primului termen.

Din cealaltă categorie de reclamanți împotriva Nordis fac parte societăți sau persoane fizice (în special familii) care au semnat promisiuni de vânzare-cumpărare pentru apartamente în cadrul Nordis Mamaia, iar acestea nu le-au fost livrate nici la termenul convenit inițial, nici după prelungirea acestuia. Unul dintre exemplele notorii este cel al societății WestStar Real Estate deținută de omul de afaceri arădean Simion Apreutese.

În 2020, firma acestuia a semnat un antecontract prin care a cumpărat 69 de apartamente, dar, deoarece imobilele nu au fost livrate la timpul convenit, în martie 2022 părțile au încheiat o tranzacție prin care Nordis se angaja să restituie, în rate, banii încasați. După o plată de 1,5 milioane de euro, WestStar nu și-a mai primit banii, așa că a depus la instanțe cereri de încuviințare a executării silite și de intrare în insolvență a Nordis Management. Debitorul a făcut plata înainte de pronunțarea judecătorului sindic și a închis dosarul, dar, apoi, plățile iar au încetat. Între părți se derulează și în prezent procese cauzate de acest debit.

Pe de altă parte, din categoria creditorilor persoanelor fizice, unul dintre cazurile recente este cel al lui Romeo Emilian Sobek, un bărbat care a obținut pe 24 octombrie 2023 o decizie care prin care au fost reziliate șase promisiuni de vânzare-cumpărare încheiate cu Nordis Management între 2019 și 2021, societatea fiind obligată la restituirea către reclamant a sumei de 2.464.671,95 lei, cu titlu de preţ achitat în temeiul promisiunilor bilaterale.

În alt caz, un cumpărător a depus plângere penală împotriva Nordis Management. Iulian Gabriel Badea a încheiat, în mai 2019, o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare pentru un apartament și un loc de parcare.

Ulterior, la data de 25 octombrie 2021, părţile au întocmit o convenţie de desfiinţare a promisiunii, act prin care Nordis s-ar fi obligat să-i achite lui Badea sumele de 319.092,08 lei şi 40.000 de euro. Un proces civil intentat de acesta a fost respins pentru că se baza pe promisiunea restituirii banilor prin invocarea unei discuții pe Whatsapp cu un reprezentant Nordis. Ulterior, o plângere penală depusă de Badea a fost clasată de procurori, cea mai recentă etapă din acest diferend fiind intentarea de către creditor a unui alt proces, în civil.

Citește și

Investiția Recoreder.ro Schema Nordis. Mașinăria de făcut bani a celui mai puternic clan politico-imobiliar