BREAKING Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, sancționat de Biserica Ortodoxă pentru că l-a numit pe Călin Georgescu ”trimisul lui Dumnezeu”. El riscă suspendarea din funcție / A fost sancționat în oglindă și episcopul Ignatie al Huşilor pentru discurs anti-Georgescu

ÎPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a fost sancționat joi de Biserica Ortodoxă pentru că l-a numit pe Călin Georgescu ”trimisul lui Dumnezeu”, potrivit unui document consultat de G4Media. El a primit o dojană sinodală scrisă, a doua în decurs de un an, și riscă să ajungă la suspendarea din funcție dacă ve recidiva.

Sfântul Sinod al Bisericii Orrtodoxe l-a sancționat în oglindă și episcopul Ignatie al Huşilor, pentru pastorala de Crăciun în care a denunțat delirul anti-european și anti-american al lui Călin Georgescu, deși ierarhul moldovean nu i-a menționat numele candidatului pro-rus. Episcopul Ignatie al Huşilor e unul dintre ierarhii BOR cu implicare masivă în acte de caritate și cu o reputație de integritate.

Sfântul Sinod i-a sancționat pe cei doi ierarhi pe motiv că ”nu au respectat disciplina canonică, statutară şi sinodală referitoare la poziţia Bisericii Ortodoxe Române faţă de viaţa politică şi campaniile electorale, provocând multă tulburare şi dezbinare în rândul clericilor şi credincioşilor creştin ortodocşi, aducând grave prejudicii imaginii Bisericii Ortodoxe Române şi societate şi creând dificultăţi majore în relaţia dintre Biserica ortodoxă Română şi autorităţile de stat”.

”Sancționarea lui Ignatie la pachet cu cea a lui Teodosie a avut rolul de a demonstra că Biserica Ortodoxă Română e neutră politic, dar și pentru a-i crește credibilitatea Patriarhului Daniel în interiorul Sinodului, care e dominat de ierarhi mai degrabă apropiați de pozițiile lui Teodosie. Prin dubla sancțiune, patriarhul poate să forțeze acum o trimitere a lui Teodosie în fața judecății BOR (consistoriul arhieresc) în cazul unei foarte probabile recidive a acestuia, fără să fie acuzat de ceilalți ierarhi că are o dispută personală cu acesta. Episcopul Ignatie al Hușilor nu riscă să ajungă la judecată și suspendare pentru că el nu este un recidivist”, a explicat pentru G4Media un cunoscător al deciziilor Sfântului Sinod.

Patriarhia Română anunțase încă de joi că Sfântul Sinod a sancționat prin dojană sinodală scrisă mai mulți ierarhi care nu au respectat disciplina canonică și statutară legată de viața politică și campaniile electorale, dar nu a făcut publice numele celor sancționați.

ÎPS Teodosie Petrescu a declarat anul trecut pentru ziarul francez Le Figaro că Georgescu “este un trimis al lui Dumnezeu” și că ”Vladimir Putin este un om al împăcării și un constructor de biserici”. Este doar ultima dintr-un șir extrem de lung de declarații pro-ruse și anti-occidentale ale arhiepiscopului Teodosie, cel care râvnește la ridicarea în gradul de mitropolit, dar s-a lovit de respingerea repetată din partea Patriarhului Daniel.

În luna mai 2024, Arhiepiscopul Teodosie a fost trimis în judecată de DNA pentru cumpărare de influență după investigația Recorder despre fondurile de la buget.

În ceea ce-l privește pe episcopul Ignatie al Hușilor, acesta criticase în pastorala de Crăciun din 2024 comportamentul lui Călin Georgescu, pe care l-a acuzat că ia în deșert numele lui Dumnezeu și că vrea să evadeze din lumea valorilor europene şi nord-atlantice.

”Ne găsim într-o societate fragmentată de pasiuni politice, susţinute de cei care hrănesc „ura socială”; de cei care transformă credinţa în capital electoral; de cei care iau numele Domnului în deşert; de cei care vor să evadăm din citadela, fie ea chiar imperfectă, a valorilor europene şi nord-atlantice; de cei care cred obsesiv că deţin telecomanda venirii lui Iisus pe pământ; de cei care cred mai mult în zeiţa ancestrală a pământului, cu energiile şi apele lui idolatrizate; de cei care ne amăgesc cu falsul patriotism şi pacifism; de predicatorii recenţi ai ereziei sincretiste New Age care este „cel mai mare pericol pentru viaţa noastră creştină” şi în care Hristos „este redus la rangul de mare maestru al spiritualităţii; de cei care propovăduiesc ideologia nocivă a progresismului totalitar, în care omul este cuantificat doar în dimensiunea lui biologică, fiind considerat doar un construct cultural şi fluid; de cei care cred că Biserica vie a lui Hristos dezbină, iar spiritualitatea uneşte”, a spus Ignatie.

Sfântul Sinod a elaborat și o listă a oamenilor Bisericii care au primit cele mai multe reclamații pentru implicarea fățișă în lupta politică.

Pe primele trei locuri ale listei sunt preotul orădean pro-rus Ciprian Mega, preotul Radu Preda (un susținător asumat al PNL) și ieromonahul Calistrat Chifan din Iași, un adversar al UE și NATO și promotor al Rusiei.

În replică la decizia Sfântului Sinod, preotul Radu Preda, un opozant al lui Călin Georgescu, a criticat dur poziția BOR: ”Am primit din sute de părți un document chipurile sinodal nechibzuit care, rezumând, face din BOR aliata Rusiei, a lui Putin. În an centenar. Ce înseamnă „neutralitatea” Bisericii, când candidați precum Georgescu se folosesc de credință precum alții de crema de pantofi? Ca om devotat credinței lui, dascăl, m-am simțit chemat să dau o replică abuzului. Rezultatul? Am fost trecut, alături de PS Ignatie de Huși, pe lista moscoviților. Nu Vă interesează și probabil nu sunteți nici informat (la ce „aparat” aveți): toată lumea limpede la cap a notat. Pe BOR nu se poate conta. Mai ales în an centenar”.