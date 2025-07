BREAKING Reduceri anunțate la cancelaria premierului Bolojan: Dispar 40% din posturi, plus șoferii și jumătate din mașinile de protocol. Dispar chelnerii RAAPPS din guvern. Șeful Cancelariei: Cheltuiala cu mașinile a fost un șoc, cele 30 de mașini au avut consum mediu de 20 litri/100 km

Mihai Jurca, șeful Cancelariei premierului Ilie Bolojan, a anunțat vineri reorganizarea instituției. El a anunțat că 40% din posturile de angajați și demnitari la cancelarie vor fi desființate. De asemenea, vor dispărea șoferii și jumătate din cele 30 de mașini de protocol. El a anunțat și plecarea chelnerilor RAAPPS care se ocupau de protocol la guvern.

Şeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, a declarat vineri că cea mai mare cheltuială a Cancelariei, care a fost ”un şoc” pentru el, este cea cu automobilele. E vorba despre un contract cu RAAPPS în valoare de 12 milioane de lei pe an pentru 30 de maşini, care nu include și combustibilul.

Valoarea separată a combustibilului a fost de aproximativ 33.000 de lei pe lună, ceea ce însemna că fiecare mașină avea un consum mediu de 20 de litri la suta de kilometri – adică un consum neverosimil. Şeful Cancelariei premierului a declarat despre partea de cheltuieli ale Cancelariei că bugetul previzionat pe anul acesta este de 41 milioane de lei, dintre care 23 milioane sunt cheltuielile de personal.

”Pe lângă asta mai avem 18 milioane de lei cheltuieli cu bunuri şi servicii. Iar în categoria bunuri şi servicii, cea mai mare cheltuială, a fost un şoc şi pentru mine, este cheltuiala cu automobile. Avem 12 milioane de lei pe an, 1 milion de lei pe lună, pentru 30 de maşini, fără să includem în această cheltuială şi cheltuiala cu combustibilul. Cheltuiala lunară de până acum cu combustibilul este de aproximativ o medie de 33.000 de lei pe lună şi un consum mediu de aproximativ 20 de litri pe suta de kilometri. Asta este ceea ce reiese din cheltuiala, în număr de kilometri. Avem un cost zilnic, cu tot cu TVA, de 1300 de lei, care include tot ceea ce înseamnă cheltuiala cu şofer, cheltuiala de întreţinere a maşinii, mai puţin combustibilul. Acest contract este oferit de RAAPPS”, a afirmat Jurca.

Jurca a spus că demnitarii din cancelarie (consilierii de stat și secretarii de stat) nu vor mai avea șofer și își vor conduce singuri mașinile de serviciu marca Dacia. Întrebat ce vor face acești demnitari care nu au permis de conducere, el a răspuns: ”vor folosi transportul în comun, ca în orice companie privată”.

Șeful cancelariei mai spus vineri că guvernul renunță la contractul cu Regia Patrimoniului de Stat (RAAPPS) prin care era obligat să plătească lunar 80.000 de lei pentru 8 ospătari care deservesc demnitarii.

El a mai spus că o sticlă de suc vândută guvernului de RAAPPS costă dublu decât în magazin.

Jurca a anunțat și schimbarea contractului cu RAAPPS pentru mașini și șoferi.

Codul funcționarilor publici prevede că funcționarii publici care își pierd locul de muncă la cancelarie pot să ocupe un loc similar în alte instituții, dacă sunt disponibile. În ce privește personalul contractual pe termen determinat, acestora li se va desface contractul după reorganizare.

Principalele declarații ale lui Mihai Jurca:

Acum, cancelaria are 176 de posturi, din care 15 vacante. După reangajare vom avea 105 posturi, adică o reducere per total cancelarie de 40% din posturi. Reducerea numărului de demnitari e de 48%. Vom face o economie de 615.000 lei pe lună la demnitari, iar la funcționari de 250.000 lei pe lună. Total economie 850.000 lei / lună

Acum, 99 posturi sunt dedicate corpului administrativ, 77 sunt posturile demnitarilor publici: premier, eu șef de cancelarie, secretari de stat, aparatele lor.

Cancelaria are 16 consilieri de stat, 4 secretari de stat, 42 de persoane din apartul acestora. Cabinetul premierului are 8 posturi

27 de posturi la direcția de protocol

28 de posturi la direcția de comunicare

25 de posturi administrative

1 post la securitatea datelor

13 posturi la serviciul de politici publice și reziliență

2 posturi la compartimentul juridic

Reducem consilierii de stat la 11 posturi, secretarii de stat la 4 posturi. Aparatul demnitarilor va fi de 14 persoane. Cabinetul premierului va fi redus.

Direcția de protocol se transformă în serviciu cu 12 posturi, comunicare cu 18 posturi

Organizarea unui nou departament pentru continuitate guvernamentală, cu menirea de a urmări și contabiliza activitatea demnitarilor: e destul de greu să ai trasabilitate, memorie instituțională pe subiectele gestionate de demnitari. E ca în legenda Meșterului Manole, de fiecare dată trebuie reconstruit. Există foarte multe comitete la nivelul guvernului care au nevoie de trasabilitatea informației. Sunt disparate acum.

Acest departament propunem să aibă 7 locuri

Auditul public nu va mai avea nici un post, pentru că vom avea suport de la SGG.

Cheltuielile Cancelariei primului-ministru:

Bugetul previzionat pe acest an e de 41 milioane lei. Cea mai mare cheltuială e cu automobile: 12 milioane de lei pe an pentru 30 de mașini, fără să includem cheltuiala cu combustibilul. Consum mediu de 20 litri/100 km din ce calcul am făcut. Cu aceste sume puteam înlocui anual mașinile

Avem cost zilnic cu TVA de 1.300 lei pe o mașină, plus combustibilul. Contractul e oferit de RAAPPS. Pe lângă asta, RAAPPS e beneficiar net al contractelor, având și cheltuielile de protocol, de aproximativ 3 milioane de lei an, din care 2,3 milioane revin RAAPPS pentru cheltuieli de restaurant. 80.000 de lei pe lună pentru 8 ospătari care deservesc demnitarii.

Am avut 300.000 de lei lunar cheltuieli cu protocol – adică o alocare lunară de 300 lei per cabinet pentru apă, cafea, ceai. Am eliminat bufetul de după fiecare ședință de guvern

Majoritatea tarifelor pentru protocol sunt cu 30% mai mari. O sticlă de 0,33 ml de suc costă 8,5-9 lei, iar la magazin costă 3,5-4 lei. Aceste situații sunt pe fiecare produs.

Fiecare demnitar va avea acces la Dacia Duster, dar nu va avea acces la șoferi

Vom reduce schema de personal pentru a reduce bugetul. Am redus numărul de mașini la jumătate, am eliminat cheltuiala cu șoferi, vom renegocia contractul pentru autovehicule

Reorganizarea anunțată de Mihai Jurca – în cifre: