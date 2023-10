BREAKING Încă un cetățean român a fost ucis în atacurile teroriștilor Hamas din Israel

Încă un cetățean român a fost ucis în atacurile teroriștilor Hamas din Israel, au declarat pentru G4Media surse diplomatice.

Bărbatul, care se numea Zvi Or, este înmormântat astăzi în Israel. Aceasta avea dublă cetățenie, româno-israeliană.

UPDATE Ministerul Afacerilor Externe a confirmat decesul unui al doilea cetățean român.

Este vorba despre o persoană pe care „familia a declarat-o dispărută la data de 12 octombrie 2023 și al cărei deces a fost confirmat de autoritățile israeliene la data de 13 octombrie 2023”.

„Ministerul Afacerilor Externe transmite condoleanțe familiilor și își exprimă regretul profund pentru victimele acestor atacuri. De asemenea, reiterează condamnarea fermă a terorismului în toate formele sale de manifestare.

Ambasada României la Tel Aviv și Consulatul General al României la Haifa mențin în permanență contactul cu autoritățile israeliene pentru verificarea informațiilor cu privire la cetățenii români”.

Another terrible news today from Israel. We are deeply saddened to confirm the death/the loss of another 🇮🇱 – 🇷🇴 citizen. Our heartfelt condolences go out to the family of the victim. 🇷🇴 strongly condemns terrorism in all its forms&stands united in solidarity with 🇮🇱. @IsraelMFA

— MFA Romania (@MAERomania) October 13, 2023