BREAKING Donald Trump anunță o suspendare de 90 de zile a tarifelor pentru țările care nu au luat măsuri de retaliere, printre care Mexic și Canada / Crește la 125% tariful pentru mărfurile din China

Președintele Donald Trump a anunțat miercuri o pauză de 90 de zile privind implementarea completă a noilor sale tarife pentru cel puțin câteva țări, transmit BBC și CNBC. El s-a referit la țările care nu au luat măsuri de retaliere, fără a le da însă numele. Ulterior, secretarul Trezoreriei Scott Bessent a declarat că Mexic și Canada sunt incluse în tarifele de bază de 10% impuse de SUA.

Nu e clar dacă printre acestea se numără și Uniunea Europeană, care tocmai a votat astăzi o măsură de răspuns cu tarife pentru mai multe produse din SUA.

În același timp, Trump a declarat că majorează tarifele impuse importurilor din China la 125%, măsură care intră „în vigoare imediat” din cauza „lipsei de respect pe care China a arătat-o față de Piețele Mondiale.”

Trump și-a justificat decizia de a suspenda temporar efectul complet al tarifelor prin faptul că „mai mult de 75 de țări” au contactat oficialii americani „pentru a negocia soluții” la preocupările comerciale pe care le-a ridicat odată cu impunerea noilor taxe vamale.

Această decizie vine în contextul politicilor economice ale administrației Trump, care și-a început noul mandat în ianuarie 2025, și marchează o evoluție semnificativă în abordarea relațiilor comerciale internaționale ale SUA.

Suspendarea temporară a tarifelor reprezintă un pas important în relațiile comerciale ale Statelor Unite cu partenerii săi internaționali. Deși nu au fost dezvăluite toate detaliile privind țările care vor beneficia de această măsură, anunțul indică o posibilă recalibrare a strategiei comerciale americane.

Experții economici sugerează că această pauză ar putea servi mai multor scopuri: oferă timp pentru negocieri bilaterale, permite administrației să evalueze impactul economic al tarifelor existente și poate funcționa ca un gest de bunăvoință față de anumiți parteneri comerciali.

Este important de menționat că această suspendare este temporară, fiind stabilită pentru o perioadă de 90 de zile, ceea ce sugerează că administrația Trump își păstrează opțiunea de a reintroduce sau reconfigura tarifele după această perioadă de evaluare.

Decizia vine într-un moment în care economia globală se confruntă cu diverse provocări, iar politicile comerciale ale SUA continuă să aibă un impact semnificativ asupra piețelor internaționale.

Anunțul integral al lui Donald Trump pe rețelele sociale:

Based on the lack of respect that China has shown to the World’s Markets, I am hereby raising the Tariff charged to China by the United States of America to 125%, effective immediately. At some point, hopefully in the near future, China will realize that the days of ripping off the U.S.A., and other Countries, is no longer sustainable or acceptable. Conversely, and based on the fact that more than 75 Countries have called Representatives of the United States, including the Departments of Commerce, Treasury, and the USTR, to negotiate a solution to the subjects being discussed relative to Trade, Trade Barriers, Tariffs, Currency Manipulation, and Non Monetary Tariffs, and that these Countries have not, at my strong suggestion, retaliated in any way, shape, or form against the United States, I have authorized a 90 day PAUSE, and a substantially lowered Reciprocal Tariff during this period, of 10%, also effective immediately. Thank you for your attention to this matter!