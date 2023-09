BREAKING: CEDO a respins contestația făcută de Guvern în cauza Buhuceanu și alții vs România / Asociația ACCEPT: România este obligată să protejeze și să recunoască familiie formate din persoane de același sex

CEDO a respins contestația făcută de Guvern în cauza Buhuceanu și alții vs România privind protecția familiilor formate de persoane de același sex, după cum rezultă dintr-o lista contestațiilor respinse publicate azi pe site-ul Curții. Florin Buhuceanu a declarat pentru G4Media.ro că decizia CEDO trebuie pusă în aplicare de către statul român începând de azi, de când a devenit definitivă. Asociația Accept arată, într-un comunicat, că România este obligată prin această decizie să protejeze și să recunoască familiile formate din persoane de același sex.

”România a încercat sa cumpere timp, ca in cazul multor altor decizii ale CEDO pe care nu le pune in aplicare. Încercarea rușinoasă a Guvernului, nedemnă pentru in stat membru UE, de a ataca la Marea Cameră decizia CEDO in cazul Buhuceanu, Ciobotaru și a celorlalte 20 de familii a fost declarată inadmisibilă. Este evident nevoie de recunoașterea și protectia juridică a familiilor noastre, decizia CEDO trebuie executată începând de azi de când a devenit una definitivă”, a declarat Buhuceanu pentru G4Media.ro

Ministerul Afacerilor Externe a transmis cerere de retrimitere la Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului a grupului de cauze Buhuceanu şi alţii împotriva României, în urma unei decizii adoptate în ședința de guvern la sfârșitul lunii august. În luna mai, CEDO obligase România, printr-o decizie, să recunoască prin lege și să protejeze drepturile cuplurilor formate din persoane de același sex care vor să devină oficial o familie.

Pe data de 23 Mai, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a admis plângerea formulată de Asociația ACCEPT și 21 de familii împotriva Statului Român prin care s-a sesizat încălcarea Articolului 8 din Convenția CEDO, ”dreptul la respectarea vieţii private şi de familie” în cauza Buhuceanu și alții vs România. Hotărârea vine la 4 ani după ce 42 de persoane au dat în judecată statul român din cauza lipsei de recunoaștere și protecție legală pentru familiile lor.

Președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), Csaba Asztalos, a explicat la vremea respectivă pentru G4Media.ro că prin această decizie, România este obligată să adopte o legislație prin care recunoaște și protejează cuplurile de același sex.

Redăm mai jos integral comunicatul Asociației Accept:

”Obligația României de a proteja și recunoaște familiile formate din persoane de același sex este reconfirmată de Colegiul de judecători ai Marii Camere, care a respins contestația depusă de Guvernul României în cazul Buhuceanu și Ciobotaru și alte 20 de familii împotriva României. Astfel, Hotărârea CEDO pronunțată în luna mai a acestui an rămâne definitivă, la fel ca obligația pozitivă a Guvernului și Parlamentul României de a adopta măsuri urgente care să asigure protecția și recunoașterea legală a tuturor familiilor. Nu mai există căi de atac prin care statul să se sustragă de la obligațiile pe care le are față de proprii cetățeni. Este momentul ca România să facă pasul firesc, pentru care majoritatea populației se declară pregătită.

Zeci de mii de români au așteptat încrezători concluzia Colegiului de judecători ai Marii Camere, format din reprezentanți ai țărilor membre, după ce Guvernul a hotărât să amâne implementarea Hotărârii CEDO care-l găsește vinovat pentru încălcarea Articolului 8 al Convenției Europene, privind viața de familie. Declarația de inadmisibilitate a contestației nu a întârziat să apară, valorile europene fiind clare și asumate de majoritatea covârșitoare a statelor membre. Cu toate acestea, realitatea arată că fiecare zi în care România a întârziat să ia măsuri a adus prejudicii reale cuplurilor formate din persoane de același sex.

Atitudinea statului român față de această problemă urgentă cu care se confruntă familiile LGBT este o dovadă de nepăsare care afectează România pe mai multe paliere. Dincolo de nerespectarea angajamentelor luate de România față de partenerii europeni în baza convențiilor și tratatelor la care este parte, cei care au de suferit din cauza lipsei unei legislații care să asigure protecție și recunoaștere familiilor formate din persoane de același sex rămân, în continuare cetățenii. Tratamentul la care statul îi supune este unul nedemn și profund condamnabil.

Deși formează familii bazate pe iubire și respect reciproc și își îndeplinesc toate obligațiile și îndatoririle în fața statului, persoanele LGBT sunt condamnate la invizibilitate și nesiguranță în lipsa unor legi adaptate realităților sociale. Nu se pot vizita la spital, nu pot moșteni bunurile obținute împreună de-a lungul vieții, nu pot beneficia de asigurarea de sănătate a partenerului în cazul în care celălalt partener nu are o sursă de venit.

Mai mult decât atât, o componentă importantă a exodului cu care se confruntă România în acest moment reprezintă un rezultat al atitudinii statului față de drepturile omului. Mulți români au decis să părăsească țara în ultimii 30 de ani pentru a-și putea întemeia o familie, lăsându-și în urmă părinții.

,,Încercarea statului român de amâna încă o dată recunoașterea și protecția familiilor noastre a eșuat. Nu mai există absolut nici un motiv care ar putea fi invocat pentru a justifica continuarea discriminării prin lege într-un stat democratic. Familiile noastre sunt parte a acestei societăți și trebuie să fie tratate egal acum și protejate juridic fără întârziere!’’ Florin Buhuceanu și Victor Ciobotaru, una dintre cele 21 de familii care au dat România în judecată la CEDO.

“Asociația ACCEPT va continua demersurile pentru a obține protejarea și recunoașterea legală a familiilor LGBT în România. Guvernul și Parlamentul României nu au nicio scuză pentru lipsa de acțiune. În continuare, invităm familiile LGBT din România să se alăture mișcării de revendicare a dreptului de a-și întemeia familii recunoscute legal în țara lor. Fie că au nevoie de reprezentare legală, fie că vor să se alăture campaniilor publice naționale, persoanele LGBT se pot implica în urgentarea obținerii unor proceduri de protecție și recunoaștere legală a tuturor familiilor. Vă rugăm să ne scrieți la accept@acceptromania.ro dacă sunteți o familie LGBT ce dorește să se implice în campaniile ACCEPT”, Florina Presadă, directoare executivă a Asociației ACCEPT.”