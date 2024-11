BREAKING Cancelarul federal al Germaniei, Olaf Scholz, l-a destituit pe ministrul finanțelor, Christian Lindner / Coaliția de guvernare de la Berlin „Semafor” s-a prăbușit

Cancelarul Scholz, care este liderul Partidului Social Democrat (SPD), l-a demis pe ministrul Christian Lindner, care este liderul Partidului Liber Democrat (FDP). Ziarul german de mare tiraj Bild a anunțat demiterea, în timp ce purtătorul de cuvânt al lui Scholz, Steffen Hebestreit, a confirmat-o pentru AFP.

După destiuirea sa, Lindner a spus: „Am prezentat propuneri pentru o redresare economică pentru a readuce țara noastră pe calea succesului. Aceste propuneri nu au fost acceptate nici măcar de SPD și Verzi ca bază pentru consultări. După declarația atent pregătită a cancelarului din această seară, știm de ce”.

„Din păcate, Olaf Scholz a arătat că nu are puterea de a oferi țării noastre un nou început. În schimb, începând din această după-amiază, cancelarul federal mi-a cerut să suspend frâna de îndatorare din Legea fundamentală. Nu am putut fi de acord cu acest lucru” a mai spus Lindner, citat de cotidianul Bild”. „Liber Democrații sunt încă pregătiți să își asume responsabilitatea pentru această țară. Și vom lupta pentru a face același lucru într-un alt guvern anul viitor.” și-a încheiat Lindner alocuțiunea.

La scurt timp după aceea, liderul Verzilor, Robert Habeck, a declarat că demiterea ministrului federal al finanțelor a fost pe cât de logică, pe atât de inutilă. „Acum vom elibera rapid calea pentru noi alegeri ordonate”. Habeck a menționat primăvara viitoare ca dată posibilă.

SPD guvernează în coaliție cu FDP și cu Verzii din 2021 și dacă FDP se retrage din coaliție, guvernul rămâne fără majoritate în Bundestag, camera inferioară a parlamentului federal al Germaniei.

Lindner a cerut reforme economice radicale, la care s-au opus celelalte două partide din coaliție.

În discuție este modul în care Germania poate acoperi o gaură în bugetul pentru 2025 înainte de o reuniune decisivă a comisiei pentru buget la 14 noiembrie. Confruntarea cheltuielilor vine în contextul în care economia Germaniei a avut dificultăți și se confruntă cu un nou an de recesiune, relatează Deutsche Welle.

Lindner îi sugerase anterior lui Scholz organizarea de noi alegeri pentru Bundestag. Discuțiile au arătat că nu a fost posibil să se ajungă la un teren comun suficient în ceea ce privește politica economică și financiară, a declarat Lindner, citat de participanți la întâlnire. A

Potrivit informațiilor furnizate, Lindner a sugerat ca partidele coaliției „Semafor” (Roșu – SPD, Galben – FDP, Verde – Verzii) să solicite împreună noi alegeri pentru începutul anului 2025 cât mai repede posibil, așa cum au făcut în 2005, pentru a permite formarea unui nou guvern pentru Germania „într-un mod ordonat și demn”. FDP ar fi pregătit să adopte în comun bugetul suplimentar pentru 2024 și să facă parte dintr-un guvern interimar.

Liderii SPD, Verzilor și FDP au petrecut anterior două ore și jumătate discutând despre modalitățile de ieșire din criza „Semaforului”. Principala problemă a fost cum să se acopere gaura de un miliard de euro din bugetul pentru 2025 și cum să se readucă economia germană grav bolnavă pe drumul cel bun, relatează ARD.

Gradul de popularitate al coaliției Semafor a ajuns la un nivel istoric redus, cu SPD căzând în intențiile de vot sub 20%, pe locul 3 după Uniunea Creștin Democrată (CDU) și Alternativa pentru Germania (AfD, extrema dreaptă), Verzii au căzut sub 10%, iar FDP sub pragul de 5% de intrare în parlament.