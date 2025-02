BREAKING Ambasadele Franței, Germaniei, Spaniei și Olandei de la Bucureşti transmit mesaje de solidaritate cu România, în contextul anchetării penale a lui Călin Georgescu

Ambasadele Franţei, Germaniei şi Ţărilor de Jos la Bucureşti au transmis joi mesaje de solidaritate cu România, publicate pe X, în care îşi exprimă încrederea în democraţia şi statul de drept din România, transmite News.ro.

Ieri, Elon Musk a avut trei postări pe rețeaua X, în care critică anchetarea lui Călin Georgescu și măsurile judiciare luate împotriva lui.

Demersul intervine în contextul evenimentelor legate de audierea şi acuzaţiile aduse lui Călin Georgescu, care au stârnit critici peste Ocean din partea mediilor ultraconservatoare, dar şi al plecării din ţară a fraţilor Tate, care au obţinut relaxarea restricţiilor judiciare, existând suspiciunea că s-ar fi întâmplat la presiunile administraţiei americane, cei doi fiind apropiaţi mediilor MAGA.

🇳🇱 acknowledges the hard work that 🇷🇴 did in consolidating its judiciary. As EU and NATO partners we share common values. We trust our democracies and the functioning of our state institutions.

