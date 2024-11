Braconaj la păsări cântătoare, în Târgu Mureș / Șapte păsări au fost prinse ”prin metoda bețelor cu clei”

Comisarii Gărzii de Mediu Mureș au primit informații de la cetățeni că în zona Valea Rece din Târgu Mureș au fost amplasate colivii și bețe cu lipici pentru capturarea de păsări cântătoare mici, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu Mureș.

Cu sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Județean Mureș, în această dimineață, comisarii au găsit capcanele în care erau deja prinse șapte păsări.

Acestea au fost eliberate, iar cercetările continuă, a precizat pentru Radio Tg.Mureș comisarul șef al Gărzii de Mediu Mureș, Székely Annamária.

”Am avut niște informații că iar s-a revenit la practica pe care încercăm să o oprim de câțiva ani de a captura păsări cântătoare prin metoda bețelor cu clei. Am confiscat coliviile, am distrus bețele și am eliberat păsările. Erau șapte exemplare în total. Sunt păsări cântătoare, acestea rămân aici, la noi, sunt sticleți, scatii și cânepari”, spune Székely Annamária.

Folosirea metodelor nelegale de capturare a păsărilor, deținerea și comercializarea lor este infracțiune, iar Garda de Mediu Mureș va înainta o sesizare penală către organele de cercetare și urmărire penală.