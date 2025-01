Bolojan, despre faptul că Marcel Ciolacu a spus că discuția despre voturile date lui Simion a fost o glumă: Uneori, și glumele te pot costa

Președintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, a comentat discuția postată de Marcel Ciolacu pe TikTok în legătură cu voturile date de PSD lui George Simion, calificată de liderul PSD drept o glumă.

Liderul PNL a spus la Digi 24 că „uneori, și glumele te pot costa”

Inițial, întrebat de moderatorul Cosmin Prelipceanu, în legătură cu acest subiect, Bolojan a refuzat să comenteze.

„Moderator: Marcel Ciolacu, într-o discuție cu Alfred Simonis pe Tiktok, primește mărturisirea că toți de la PSD i-au dat voturi lui George Simion. În condițiile în care, spune Alfred Simonis în înregistrarea respectivă, Marcel Ciolacu i-ar fi avertizat să nu-i dea voturi lui George Simion. Și totuși i-au dat toți, spune Altfred Simonis. Nu îl combate în înregistrarea respectivă. E tot ce avem. Asta se întâmpla la sfârșitul lui 2024. Astăzi, Marcel Ciolacu spune că a fost o glumă de Tiktok pentru dumneavoastră. Cum e să aflați că doi lideri ai partidului cu care ați făcut echipă și face, ci acum în coaliție, vorbesc despre cum la alegerile prezidențiale i-au dat voturi unui contracandidat?

Ilie Bolojan: Vă rog să-mi permiteți să nu comentez această chestiune.

Moderator: E grav.

Ilie Bolojan: Eu cred că fiecare om, prin ceea ce face, prin ceea ce spune pe termen lung, își creează un profit sau altul atunci când ești într-o coaliție și eu discut foarte deschis. Am învățat, mai ales în aceste perioade, că trebuie să te concentrezi pe lucrurile care trebuie făcute pentru ca să meargă proiectele înainte, pentru ca țara să fie stabilă. Dacă mă apuc să fac tot felul de comentarii legate de lucruri care poate nu mi se par în regulă sau zone pe care le văd că nu sunt funcționale, cum ar trebui să facă, risc să să să nu ne concentrăm pe lucrurile care merg, dar fiecare om politic, prin ceea ce face, prin ceea ce spunem, v-am spus, își creează un anumit profil. Eu, personal, în toți anii în care am fost implicat în politică, am încercat să să fac lucrurile într-un mod corect, într-un mod cinstit, inclusiv în competițiile electorale și strategiile pe care le folosesc partidele, dacă sunt reale sau nu, dacă se glumește sau nu. Și asta trebuie calculate, pentru că uneori și glumele te pot costa.”

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat luni că discuția cu Alfred Simonis privind voturi ale PSD care ar fi mers către candidatul AUR, George Simion, în primul tur al alegerilor prezidențiale – anulat ulterior de Curtea Constituțională – a fost doar o glumă.

„Pe TikTok cu dl Simons a fost o glumă. Pe TikTok mai îți permiți să faci și glume. Sunt om chiar dacă sunt persoană publică, mai putem face și glume”, a răspuns Ciolacu, la întrebările ziariștilor.

Întrebat de reporteri cum comentează faptul că foarte mulți oameni au luat în serios acele declarații, premierul PSD a precizat: “Atunci îmi cer scuze, a fost o glumă proastă”.

Declarațiile sale vin după ce Parchetul General a transmis luni, într-un răspuns la solicitarea G4Media, că nu poate nici să confirme, nici să infirme începerea unei anchete după discuția de pe Tiktok în care Marcel Ciolacu și Alfred Simonis vorbesc despre voturi date lui George Simion în primul tur al alegerilor prezidențiale. Ministerul Public precizează că „parchetele sunt obligate să respecte în comunicarea publică limitările impuse de specificul activității de urmărire penală”.

„Având în vedere că parchetele sunt obligate să respecte în comunicarea publică limitările impuse de specificul activității de urmărire penală, respectiv prezumția de nevinovăție, protecția vieții private, asigurarea bunei desfășurări a urmăririi penale, nu vă putem confirma sau infirma existența unei cauze cu obiectul menționat de dumneavoastră”, se arată în răspunsul Parchetului General la întrebarea G4Media dacă s-a deschis o anchetă penală ca urmare a declarațiilor făcute de Marcel Ciolacu și Alfred Simonis, pe platforma TikTok, pe tema voturilor care ar fi fost directionațe de către PSD către candidatul la alegerile prezidențiale George Simion. Context. Premierul Marcel Ciolacu a publicat la începutul anului, pe contul său de TikTok, un dialog cu fostul președinte al Camerei Deputaților, Alfred Simonis (actual șef al Consiliului Județean Timiș), în care cel din urmă spune că șeful PSD le-ar fi transmis social-democraților să nu îi dea voturi liderului AUR, George Simion, în alegerile prezidențiale, însă „toți i-am dat”. Detalii aici. Context George Becali declara la Realitatea Plus în luna octombrie, atunci când era candidat la Camera Deputaților din partea AUR, că Viorel Hrebenciuc i-ar fi vorbit despre dorința PSD de a-l duce pe George Simion în turul doi al alegerilor prezidențiale. „Eu am vorbit și cu Hrebenciuc. Și mi-a zis: «Măi, nea Gigi, haide să îl băgăm pe Simion în turul doi.» Am zis bine, hai să îl băgăm”, a afirmat George Becali. Becali a spus atunci că este prieten cu Hrebenciuc. „A rămas singurul prieten adevărat din toți, e un mare caracter. I-am zis dar după aia în turul doi să nu vă apucați să îl atacați pe Simion. Să îi lăsăm să se bată, să vedem cine e mai puternic. A zis o să îl bată măr, pentru că Ciolacu nu e politician, e și el un băiat pe acolo”, a adăugat Becali.

La rândul său, fostul lider PNL, Nicolae Ciucă, acuza, tot în luna octombrie, la RTV, că PSD că ar avea un plan de a da AUR „mai mult de 10-20 de voturi” în fiecare secție de votare.

„Au fost nenumărate poziționări ale lui George Simion în ceea ce a însemnat linia de retorică a Rusiei și nu e deloc lipsit de relevanță că dacă Marcel Ciolacu își dorește să intre în turul doi cu un promotor al retoricii Rusiei… Cel care intră în turul doi asigură o revigorare a electoratului, astfel încât putem să discutăm de un AUR consistent în Parlament”, a subliniat Ciucă.