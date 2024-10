Bluze dama – completează-ți lookul pentru fiecare ocazie cu JD Sports

Hanorace, bluze cu guler rotund, bluze cu fermoar – știi care sunt cele mai populare modele de bluze pentru femei? Pe care dintre acestea le preferi? O bluză confortabilă este un must-have pentru orice garderobă, mai ales dacă urmezi cele mai noi trenduri streetwear. Hai să vedem cum poți asorta diferite tipuri de bluze pentru diverse ocazii.

Hanorace pentru femei – versatilitate la cel mai înalt nivel

Atunci când te gândești la o „bluza dama”, ce anume îți vine în minte? Cel mai probabil la un hanorac: o bluză simplă cu croială boxy, glugă încăpătoare și buzunar în partea din față. Acest stil iconic reprezintă de mult timp un element-cheie în moda urbană, iar popularitatea sa nu pare că va dispărea prea curând. Acesta este și stilul tău? Vino la JD Sports și ia-ți un bluza Jordan, decorat cu un logo mic pe culoarea albă. Croiala oversized și culoarea intensă se asortează perfect cu o pereche de colanți sau blugi în nuanțe închise. Adaugă sneakers robuști pe alb și outfitul tău e gata pentru școală sau facultate. Vrei ca bluze dama să fie piesa de rezistență a lookului tău? Caută designul îndrăzneț de la Hoodrich. Îți recomandăm opțiunea pe albastru deschis cu imprimeuri subtile, pe care o poți asorta cu pantaloni jogger și perechea preferată de sneakers. Acest outfit este perfect pentru zilele în care te întâlnești cu prietenii, când mergi la un concert sau chiar pentru un zbor confortabil. Ce putem spune despre gluga încăpătoare? Cu siguranță este foarte practică!

Bluză cu guler rotund: un model simplu pentru femei

Bluza cu guler rotund pentru femei are design care se îmbracă peste cap, nu are glugă și nici fermoar. Acest model este perfect pentru outfiturile tale, întrucât păstrează un aspect casual aparte. Gândește-te: un look pentru birou, întâlnirile cu prietenii sau pentru treburile pe care le ai prin oraș. Bluzele cu guler rotund sunt ideale pentru accesoriile care îți etalează stilul, cum ar fi lanțurile sau colierele în straturi. Poartă un tricou alb pe dedesubt, adaugă o pereche de blugi sau pantaloni cargo și completează-ți lookul cu sneakers în culori îndrăznețe. Alegerea noastră din această categorie este modelul retro din colecția adidas Originals si Nike, decorat cu un logo stilizat în partea din față. Prin ce anume se evidențiază acest tip de bluză? Este versatilă, confortabilă și perfectă pentru outfiturile clasice inspirate de stilul athleisure care amintește de vibe-ul anilor ’70. Dacă preferi ceva mai lung care ajunge sub nivelul șoldurilor, descoperă ofertele brandului Pink Soda, disponibile exclusiv la JD Sports. Caută modele confecționate dintr-un amestec de bumbac și fibre sintetice, cum ar fi cele din colecția BATON CRW, pentru ca bluza ta să își păstreze aspectul și caracterul practic pentru mai mult timp.

Bluze cu fermoar pentru femei – marea revenire a esteticii Y2K

Un alt model de bluza dama este cel cu fermoar. Deoarece moda Y2K e din nou în trend, bluzele cu fermoar și glugă, benzi pe părțile laterale, guler ridicat sau decorațiuni cu strasuri reprezintă o revenire majoră. De asemenea, găsești versiuni cu tiv decupat și talie elastică. Care branduri nu trebuie să-ți scape din ochi? Cu siguranță Nike, Hoodrich și adidas, care oferă clasicul model de bluza Nike cu fermoar din colecția Originals, decorat cu benzi laterale pe mâneci. Poartă gulerul închis complet cu fermoar sau folosește bluza ca strat exterior peste un maiou sport alb, o bustieră sau un tricou cu imprimeu grafic. Îți place strălucirea stilului Y2K? Alege o bluza dama cu tiv decupat și fermoar de la Juicy Couture, care întruchipează esența modei stradale de la începutul anilor 2000. Creează un look complet și asortează-te cu pantaloni și o geantă mini. Pentru mai multă inspirație și idei noi de outfituri care includ bluze, vizitează JD Sports.