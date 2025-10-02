Blocaj major în programul de modernizare al avionului IAR-99 SM / Cinci aparate sunt „gata de livrare”, însă nu au softul omologat / Dispută între Avioane Craiova și israelienii de la Elbit Systems
Programul de modernizare a avioanelor de antrenament IAR-99 Standard, desfășurat de Avioane Craiova împreună cu Elbit Systems, se află în impas, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Craiova.
Deși cinci aparate au fost modernizate și prezentate ca fiind „gata de livrare”, acestea nu pot fi încă omologate de Forțele Aeriene Române din cauza problemelor legate de software-ul produs de Elbit. Potrivit conducerii Avioane Craiova, versiunea finală a softului nu a fost livrată complet sau nu respectă cerințele pentru omologarea în România.
La rândul lor, reprezentanții Elbit susțin că au livrat softul conform contractului, dar că integrarea completă ține de partenerii români.
Programul este deja în întârziere, iar Ministerul Apărării ar putea aplica penalități contractuale semnificative, afectând serios stabilitatea financiară a companiei din Craiova.
Conducerea Avioane Craiova a vehiculat posibilitatea de a livra aeronavele modernizate parțial, cu softul instalat ulterior. O astfel de soluție ar putea amâna aplicarea penalităților, dar ridică probleme de siguranță și certificare militară.
