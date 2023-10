Bloc de locuințe demolat după ce a fost construit ilegal în Cluj. Mai mulți locatari evacuați

Primăria Cluj-Napoca a început să demoleze, luni, unul dintre blocurile construite ilegal pe strada Miko Imre 12-14 de dezvoltatorul Traian Onuc. Cei care au apucat să se mute în apartamentele nefinisate au primit somații să părăsească locuințele, sentința este din 2019, însă blocul a fost marcat corespunzător ca fiind în proces de demolare abia zilele trecute, iar între timp au fost vândute apartamente în acesta, scrie Știri de Cluj.

Ștefan Kalai a cumpărat în 2022 un apartament în blocul care urmează să fie demolat. Bărbatul spune că în acea perioadă zona nu era marcată corespunzător, de asemenea alte familii locuiau aici, așadar nu și-a dat seama că ceva ar fi în neregulă cu apartamentul pentru care a plătit 20.000 de euro.

„Avem aici o garsonieră de 26 mp, au venit pentru evacuare că au un ordin din 2018, eu am cumpărat în 2022. În 2022 nu a fost aici nimeni să pună un afiș, un banner, cum pune acum pentru demolare. Primăria Municipiului Cluj-Napoca a pus astăzi. De vineri au început să ne evacueze, să ne abuzeze să ieșim. Au intrat în casă peste noi, le-am cerut dovada, dacă au dovadă de evacuare pe numele meu, nu există, cum spune domnul executor clar: «am decizia de demolare din 2019». O ai, de ce nu ai pus-o în aplicare din 2019? Că ți-au făcut contestații? Bun, puteai să faci gardul, în 2019 dacă îl făceai atunci nu mai cumpăram eu în 2022, 20.000 de euro am dat.

Am șase copii, fetiță de 3 săptămâni. Nu știu ce o să fac, așteptăm să văd ce face Primăria Municipiului Cluj-Napoca. Alții zic că nu e caz de urgență treaba asta cu șase copii, dar de evacuat m-o evacuat afară. M-au scos afară, toate lucrurile mi-au rămas înăuntru că nu am unde să le duc. Am cerut de joi, de când au zis, să-mi dea ceva concret, să mă duc la centre de zi, centre temporare pe o perioadă limitată. Când am cumpărat nu era nimic și locuiau încă persoane aici. Am văzut că locuiesc persoane, am fost cu notarul, m-am mutat. Totul a fost o minciună și o înșelăciune. Cel care ne-a vândut a fost arestat o perioadă de timp, dar după două luni de zile i-au dat drumul”, a declarat Ștefan Kalai, proprietarul unui apartament din imobil.

În cursul zilei, acțiunea de demolare a fost sistată.

”Primăria a demarat în această dimineață acțiunea de demolare a imobilului de pe strada Miko Imre. În cursul zilei, am sistat acțiunea de demolare, având în vedere faptul că s-a depus o nouă contestație la executarea sentinței. Prin urmare, Primăria a suspendat acțiunea de demolare, a imobilului până la soluționarea de către instanță a contestației”, precizează Primăria Cluj-Napoca.

Traian Onuc, pe numele lui anterior Traian Floarea Ianson (și-a schimbat numele în instanță) ar fi înșelat zeci de oameni cu apartamente în blocuri fără autorizație. Individul le-a făcut promisiuni cetățenilor privind vânzarea apartamentelor din trei blocuri cu opt etaje fiecare (două situate pe strada Miko Imre nr. 14 și un alt bloc amplasat pe strada Fabricii nr. 67), însă nu a onorat aceste angajamente. Instanțele din Cluj-Napoca au pe rolurile lor zeci de dosare în care persoanele păgubite de dezvoltatorul imobiliar își cer banii înapoi. Traian Onuc a fost reținut prima dată în 2017, dar a fost eliberat și judecat în libertate cu promisiunea că nu va mai continua lucrările și nici nu va mai comite fapte similare. Acesta are la activ zeci de păgubiți, care au de recuperat 5 milioane de euro. Onuc are blocuri ridicate, dar nefinalizate pe strada Miko Imre, în Zorilor, dar și pe strada Fabricii din Mărăști, potrivit Știri de Cluj.