Blinken și Netanyahu în buncăr, după ce sirenele au anunțat un nou atac în Tel Aviv, unde se afla secretarul de stat al SUA/ Teroriștii Hamas au lansat cel mai mare tir de rachete după 7 octombrie, în mai multe orașe

Sirenele răsună la Tel Aviv, unde secretarul de stat american Antony Blinken se află pentru discuții cu prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, și cu cabinetul său de război, transmite The Guardian.

UPDATE 21:19 Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, și prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, s-au adăpostit într-un buncăr timp de cinci minute când sirenele de aer au sunat în timpul întâlnirii lor de la Tel Aviv, mai relatează The Guardian.

Cei doi s-au mutat de atunci și își continuă discuțiile la centrul de comandă al ministerului Apărării, relatează Reuters, a declarat un purtător de cuvânt al departamentului de stat al SUA.

știrea inițială

Air sirens are blaring now in Tel Aviv as we waited for Blinken to finish his meeting with Israel’s war cabinet pic.twitter.com/qnlzjTLt2Q

— John Hudson (@John_Hudson) October 16, 2023