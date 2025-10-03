G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Biserica Ortodoxă Sfânta Treime din Cluj-Napoca a început implementarea proiectului “Lumina din…

Biserica Ortodoxă Sfânta Treime din Cluj-Napoca a început implementarea proiectului “Lumina din Deal. Patrimoniu viu și dialog cultural în prima Biserică Ortodoxă a Clujului”

Articole3 Oct 0 comentarii

Biserica Ortodoxă Sfânta Treime din Cluj-Napoca a început implementarea proiectului “Lumina din Deal. Patrimoniu viu și dialog cultural în prima Biserică Ortodoxă a Clujului”, finanțat prin programul Timbrul Monumentelor Istorice, derulat de Institutul Național al Patrimoniului.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Proiectul urmărește să activeze multiplele valori (istorice, memoriale, arhitecturale, spirituale și comunitare) ale monumentului, conectând diverse categorii de public (enoriași, turiști români și străini, copii, persoane nereligioase dar interesate de cultură și patrimoniu) cu patrimoniul său, pentru a transforma biserica într-un pol de dialog intercultural și cunoaștere participativă.

La nivel național, proiectul reafirmă importanța Bisericii Ortodoxe Române ca parte integrantă a istoriei moderne a României, având în vedere faptul că edificiul marchează un moment istoric – recunoașterea oficială a cultului ortodox într-un oraș multietnic și multiconfesional. De asemenea, contribuie la consolidarea identității culturale naționale prin evidențierea unei instituții religioase ca simbol al luptei pentru afirmare spirituală, educațională și socială a românilor din Transilvania în secolul XIX.

La nivel județean (Cluj), proiectul consolidează patrimoniul ortodox clujean, evidențiind o etapă esențială în dezvoltarea urbană și confesională a orașului în context transilvănean, diversifică oferta cultural-turistică a județului prin includerea unui obiectiv istoric mai puțin cunoscut în circuite tematice și educative adaptate publicului larg și, în egală măsură, contribuie la dezvoltarea sustenabilă a turismului religios și cultural în Cluj, printr-o abordare care respectă autenticitatea și istoria multiseculară a orașului.

La nivel local, proiectul reintegrează biserica în viața comunitară nu doar ca spațiu de cult, ci și ca spațiu de memorie colectivă, educație informală și identitate urbană, promovând coeziunea socială, invitând la dialog locuitorii Clujului, turiștii și vizitatorii din alte confesiuni printr-o interpretare accesibilă, creativă și contemporană.

Acest proiect poate constitui un model replicabil de interpretare a patrimoniului religios într-un cadru laic și turistic, în acord cu politicile de valorizare a patrimoniului național.

Parteneri: Proiectul este derulat în parteneriat cu Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj

Napoca și Muzeul Unirii din Alba-Iulia.

Perioada de implementare: 09/2025 – 09/2026

Valoarea finanțării nerambursabile: 247.500 lei

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.