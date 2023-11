Biden și Xi își strâng mâinile, la prima întâlnire din ultimul an, în cadrul summitului din California

Președintele american Joe Biden și președintele chinez Xi Jinping și-au dat mâna în timp după ce s-au întâlnit miercuri pentru prima dată în ultimul an, în cadrul unui summit cu miză mare pentru a calma tensiunile în creștere între cele două superputeri, transmite agenția AFP.

Biden, zâmbitor, l-a salutat pe Xi după ce liderul chinez a coborât dintr-o limuzină neagră la conacul pitoresc în stil georgian din Filoli, lângă San Francisco, înainte ca cei doi lideri să-și strângă mâinile pe treptele din față.

🇨🇳🇺🇸 | Chinese President Xi Jingping and US President Biden meet in San Francisco. pic.twitter.com/R1pMfSIhs3

În calitate de gazdă a întâlnirii, Biden a ieșit primul din clădire pentru a-i ura bun venit lui Xi. Pe scări a fost derulat un covor roșu, cu gărzi de pușcași marini și steaguri în ambele țări.

Sedanul negru al lui Xi s-a oprit la capătul covorului. Liderul chinez a ieșit cu un zâmbet și cei doi bărbați și-au strâns mâinile, fiecare apucându-și încheietura mâinii celuilalt.

La începutul discuțiilor, imediat după strângerea de mână, Joe Biden a declarat că cei doi lideri trebuie „să se asigure că rivalitatea nu degenerează în conflict” între cele două țări, în timp ce omologul său a semnalat, de asemenea, disponibilitatea de a se angaja în dialog.

„Două mari țări precum Statele Unite și China nu își pot întoarce spatele una alteia”, a declarat președintele chinez, ale cărui remarci au fost traduse în engleză.

“Conflictul și confruntarea au consecințe insuportabile pentru toată lumea”, a adăugat liderul de la Beijing.

Biden stares into space as President Xi addresses his visit to America pic.twitter.com/Mx6llJ0osN

— Benny Johnson (@bennyjohnson) November 15, 2023