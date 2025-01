Băuturile zaharoase au legătură cu milioane de noi cazuri de diabet și boli de inimă anual, arată un studiu

Consumul de băuturi îndulcite cu zahăr este responsabil anual pentru aproximativ 2,2 milioane de cazuri noi de diabet de tip 2 și 1,2 milioane de cazuri noi de boli de inimă la nivel mondial, indică un nou studiu, scrie UPI.

Studiul a fost publicat luni în revista Nature Medicine.

Digestia rapidă a băuturilor zaharoase duce la o creștere a nivelului de zahăr din sânge cu o valoare nutritivă minimă. În timp, consumul regulat duce la creșterea în greutate, rezistența la insulină și o serie de probleme metabolice legate de diabetul de tip 2 și bolile de inimă – două cauze principale de deces la nivel mondial, au remarcat cercetătorii.

„Înțelegerea daunelor pentru sănătate ale băuturilor îndulcite cu zahăr, în fiecare țară din lume și în subgrupuri de populație din fiecare națiune, este esențială pentru a explica necesitatea unor acțiuni specifice”, a declarat pentru UPI autorul principal al studiului, dr. Dariush Mozaffarian.

„Rezultatele noastre evidențiază amploarea acestei crize naționale și globale de sănătate publică. Consumatorii, industria și guvernele acordă atenția cuvenită și iau măsuri prioritare atunci când o mână de cetățeni mor din cauza toxiinfecțiilor alimentare”, a declarat Mozaffarian, cardiolog și director al Food is Medicine Institute la Gerald J. și Dorothy R. Friedman School of Nutrition Science and Policy de la Universitatea Tufts din Boston.

„Constatăm că băuturile îndulcite cu zahăr cauzează prejudicii mult mai mari – dar cu o reacție relativ redusă”, a adăugat el. „Este timpul să recunoaștem și să acționăm pentru a aborda această suferință tragică care poate fi prevenită”.

În țările în curs de dezvoltare, numărul cazurilor este deosebit de deconcertant, au constatat cercetătorii.

Băuturile îndulcite cu zahăr au dat naștere la peste 21% din noile cazuri de diabet în Africa Subsahariană. Iar pentru America Latină și Caraibe, acestea au contribuit la aproape 24% din noile cazuri de diabet și la peste 11% din noile cazuri de boli cardiovasculare.

În Columbia, peste 48% din toate cazurile noi de diabet s-au datorat consumului de băuturi zaharoase, iar acest consum a avut o legătură cu aproape o treime din toate cazurile noi de diabet din Mexic. De asemenea, consumul a fost legat de 27,6% din noile cazuri de diabet și de 14,6% din bolile cardiovasculare în Africa de Sud.

În națiunile cu venituri mici și medii, oamenii sunt deja într-o poziție mai proastă pentru a atenua consecințele pe termen lung asupra sănătății, a spus Mozaffarian.

Pe măsură ce țările se dezvoltă și veniturile cresc, accesibilitatea și dezirabilitatea băuturilor zaharoase crește, au declarat cercetătorii. Bărbații sunt mai predispuși decât femeile să suporte consecințele consumului acestor băuturi, la fel ca și adulții mai tineri în comparație cu omologii lor mai în vârstă, au adăugat ei.

Cercetătorii au pledat pentru campanii de sănătate publică, reglementarea publicității la băuturile zaharoase și taxe pe aceste băuturi. Unele țări au făcut pași uriași.

Mexicul – unde se înregistrează una dintre cele mai mari rate de consum de băuturi zaharoase pe cap de locuitor din lume – a implementat o taxă pe aceste băuturi în 2014. Până în prezent, aceasta a contribuit la scăderea consumului, în special în rândul persoanelor cu venituri mici.

Sprijinul pentru această cercetare a venit din partea Fundației Gates, a Asociației Americane a Inimii și a Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie din Mexic.

Alți experți au lăudat cercetătorii pentru că au examinat impactul băuturilor zaharoase asupra principalelor cauze ale mortalității globale.

„Este bine cunoscut faptul că băuturile îndulcite cu zahăr sunt factori de risc pentru obezitate și rezistență la insulină care, în cele din urmă, pot duce la diabet de tip 2 și boli cardiovasculare”, a declarat dr. Brian Burtch, endocrinolog la University Hospitals din Cleveland. El nu a fost implicat în studiu.

Burtch a menționat că „reglementările privind marketingul, taxele și etichetele de avertizare sunt măsuri potențiale pentru a ajuta publicul să înțeleagă pe deplin pericolele băuturilor îndulcite cu zahăr”.

Aceste băuturi duc la creșterea excesivă în greutate, care este responsabilă în primul rând pentru riscul de boli cronice, a declarat Heidi Silver, dietetician și profesor de cercetare în medicină la Vanderbilt University Medical Center din Nashville.

„Noutatea acestui mare studiu cuprinzător este estimarea riscului de boală asociat cu consumul de băuturi îndulcite cu zahăr în 184 de țări, utilizând baza de date dietetică globală”, a declarat Silver, care este, de asemenea, director al Vanderbilt Diet, Body Composition, and Human Metabolism Core.

Substituțiile pentru băuturile zaharoase includ apă cu arome sau spumante fără zahăr, suc de fructe neîndulcit, ceai, cafea, lapte și alternative non lactate, au spus Burtch și Silver.

„Studiul evidențiază un factor de prevenire a bolilor cronice care solicită în mod semnificativ sistemele de sănătate și afectează calitatea vieții”, a declarat dr. Partho Sengupta, șeful serviciilor cardiace la Spitalul Universitar Robert Wood Johnson din New Brunswick, N.J.

„Prin înțelegerea populațiilor specifice și a regiunilor cele mai afectate, părțile interesate – inclusiv factorii de decizie politică, furnizorii de asistență medicală și publicul – pot aborda mai bine această provocare de sănătate globală”, a spus Sengupta.