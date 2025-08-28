Bătaie între lideri în Senatul mexican / S-au schimbat pumni, au fost îmbrânceli şi strigăte, după ce un lider al partidului de opoziţie l-a bruscat pe preşedintele camerei

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Senatul mexican a fost cuprins miercuri de violenţe – s-au schimbat pumni, au fost îmbrânceli şi strigăte, după ce un lider al partidului de opoziţie l-a bruscat pe preşedintele camerei în momentul în care şedinţa se apropia de sfârşit, relatează agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Alejandro „Alito” Moreno, liderul Partidului Revoluţionar Instituţional (PRI) din opoziţie, s-a repezit la preşedintele Senatului, Gerardo Fernandez Norona, de la partidul de guvernământ Morena, în timp ce parlamentarii cântau imnul naţional pentru a marca sfârşitul şedinţei.

Bătaia a izbucnit după o „dezbatere dificilă” despre prezenţa forţelor armate din alte ţări în Mexic, a declarat Fernandez Norona ulterior într-o conferinţă de presă.

În videoclipul transmis în direct, Moreno poate fi văzut apropiindu-se de Fernandez Norona, repetând „Îţi cer să mă laşi să vorbesc” şi apucându-l pe Fernandez Norona de braţ.

„Nu mă atinge”, răspunde Fernandez Norona.

În cele din urmă, cei doi încep să se împingă reciproc, Moreno lovind un fotograf în timpul încăierării.

Un alt parlamentar s-a implicat şi el în conflict, lovindu-l pe Fernandez Norona în timp ce acesta încerca să se îndepărteze.

„(Moreno) a început să mă tragă, să mă atingă, să mă împingă. M-a lovit şi mi-a spus: «O să te bat măr, o să te omor»”, a declarat Fernandez Norona.

Fernandez Norona a spus că va convoca o şedinţă de urgenţă pentru vineri şi va propune expulzarea lui Moreno şi a altor trei parlamentari PRI pentru violenţe.

Moreno susţine, la rândul său, că Fernandez Norona l-a lovit primul.