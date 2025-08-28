G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Bătaie între lideri în Senatul mexican / S-au schimbat pumni, au fost…

steag, flag, mexic
sursa foto: © Augustin Florian | Dreamstime.com

Bătaie între lideri în Senatul mexican / S-au schimbat pumni, au fost îmbrânceli şi strigăte, după ce un lider al partidului de opoziţie l-a bruscat pe preşedintele camerei

Articole28 Aug 0 comentarii

Senatul mexican a fost cuprins miercuri de violenţe – s-au schimbat pumni, au fost îmbrânceli şi strigăte, după ce un lider al partidului de opoziţie l-a bruscat pe preşedintele camerei în momentul în care şedinţa se apropia de sfârşit, relatează agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Alejandro „Alito” Moreno, liderul Partidului Revoluţionar Instituţional (PRI) din opoziţie, s-a repezit la preşedintele Senatului, Gerardo Fernandez Norona, de la partidul de guvernământ Morena, în timp ce parlamentarii cântau imnul naţional pentru a marca sfârşitul şedinţei.

Bătaia a izbucnit după o „dezbatere dificilă” despre prezenţa forţelor armate din alte ţări în Mexic, a declarat Fernandez Norona ulterior într-o conferinţă de presă.

În videoclipul transmis în direct, Moreno poate fi văzut apropiindu-se de Fernandez Norona, repetând „Îţi cer să mă laşi să vorbesc” şi apucându-l pe Fernandez Norona de braţ.

„Nu mă atinge”, răspunde Fernandez Norona.

În cele din urmă, cei doi încep să se împingă reciproc, Moreno lovind un fotograf în timpul încăierării.

Un alt parlamentar s-a implicat şi el în conflict, lovindu-l pe Fernandez Norona în timp ce acesta încerca să se îndepărteze.

„(Moreno) a început să mă tragă, să mă atingă, să mă împingă. M-a lovit şi mi-a spus: «O să te bat măr, o să te omor»”, a declarat Fernandez Norona.

Fernandez Norona a spus că va convoca o şedinţă de urgenţă pentru vineri şi va propune expulzarea lui Moreno şi a altor trei parlamentari PRI pentru violenţe.

Moreno susţine, la rândul său, că Fernandez Norona l-a lovit primul.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Două persoane au murit în urma inundaţiilor din Mexic

Articole24 Aug • 51 vizualizări
0 comentarii

Zidul de frontieră dintre Statele Unite şi Mexic va fi vopsit în negru, ca să se încingă şi să-i împiedice pe imigranţi să-l escaladeze / ”Traversarea acestor teritorii este considerată ca o intrare într-o bază militară”

Articole21 Aug • 304 vizualizări
0 comentarii

Mircea Abrudean: Nu cred că cineva din coaliţie va vota o moţiune de cenzură împotriva propriului guvern / Atunci când se va veni în Parlament, vom vedea dacă vreun partid din coaliţie intenţionează, în vreun fel, să blocheze pachetul doi de reforme

Articole20 Aug • 195 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.