Barcelona, în luptă pentru o triplă de senzație – Antrenorul Hansi Flick își va prelungi contractul cu catalanii

Jurnaliștii de la Marca anunță că Hansi Flick își va prelungi contractul cu FC Barcelona cu încă un an de zile. Actuala înțelegere îl „leagă” pe antrenorul german de catalani până în iunie 2026.

Barcelona este în luptă pentru o triplă de senzație: titlul în LaLiga (este lider cu șapte puncte peste Real, dar Madridul are un meci mai puțin jucat), Cupa Spaniei (va juca sâmbătă finala cu Real Madrid) și Champions League (catalanii joacă în semifinale cu Inter Milano).

În aceste condiții, oficialii Barcelonei i-au propus lui Flick prelungirea contractului până în iunie 2027.

„Hansi Flick îşi va reînnoi contractul cu FC Barcelona pentru încă un sezon.

Cele două părţi au convenit deja să prelungească contractul antrenorului în urma discuţiilor din ultimele zile.

Cu toate acestea, prelungirea nu va intra în vigoare până la sfârşitul sezonului”, a anunţat Marca.

Tehnicianul german a adoptat o abordare prudentă atunci când a fost întrebat despre o prelungire a contractului cu Barcelona.

„Sunt fericit la club, alături de jucători, și de oamenii din academie, dar în acest moment nu se vorbește despre prelungirea contractului. Mai am încă un an și asta înseamnă mult pentru un antrenor.”

Sub conducerea lui Flick, Barcelona a adoptat un stil ofensiv și eficient: 145 de goluri în 48 de partide.

De asemenea, antrenorul mai este lăudat și pentru cum a reușit să integreze în echipă tinerii jucători din La Masia (centrul de copii și juniori al Barcelonei).

🚨 Hansi Flick has reached an agreement with Barcelona over a contract extension until 2027. ✍️💼

(Source: @MARCA) pic.twitter.com/vKpDD4hMqy

