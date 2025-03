Barcelona, favorită la câștigarea Champions League după eliminarea lui Liverpool, spune Lamine Yamal

Atacantul Lamine Yamal (17 ani) a asigurat că, după eliminarea echipei FC Liverpool în optimile de finală ale Ligii Campionilor, de către formația franceză Paris Saint-Germain, FC Barcelona a devenit favorită la câștigarea celei mai importante competiții europene intercluburi, informează EFE, conform Agerpres.

„Când s-a încheiat faza grupelor, am spus deja că Liverpool era favorită pentru că ei erau primii, iar acum că au căzut, suntem noi”, a declarat internaționalul spaniol într-un interviu acordat ziarului catalan Sport.

Yamal, care se pregătește alături de naționala Spaniei pentru dubla cu Olanda din Liga Națiunilor, a spus că FC Barcelona este „diferită” față de cea de anul trecut, când a fost eliminată în sferturile Champions League de Paris Saint-Germain.

„Suntem o familie”, a subliniat atacantul catalan, adăugând că echipa blaugrana, care luptă pe trei fronturi – La Liga, Cupa Spaniei și Champions League – nu se teme de niciun adversar, nici măcar de „eterna rivală” Real Madrid.

„Meciurile cu Real Madrid sunt foarte frumoase și suntem echipa care le face cel mai mult rău, și invers”, a precizat Yamal.

Lamine Yamal: “We are favourites to win the Champions League now that Liverpool are out of the competition.” 🔴🔵 #FCB pic.twitter.com/ZgTJuNTSbR

— Lunubet Football (@LunubetFtbl) March 19, 2025