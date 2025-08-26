G4Media.ro
prim-ministrul Ucrainei Iulia Svîrîdenko
Sursa foto: Facebook/ Юлія Свириденко

Bărbații ucraineni care au între 18 și 22 de ani vor putea să treacă liber frontiera, a anunțat premierul Iulia Svîrîdenko

Bărbații ucraineni cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani vor avea dreptul să treacă liber frontiera în ambele direcții, în conformitate cu legea marțială, a declarat prim-ministrul Iulia Svîrîdenko, scrie Reuters.

Reglementările anterioare introduse după invazia Rusiei din februarie 2022 interziceau bărbaților cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani să părăsească țara.

„Aceasta se aplică tuturor cetățenilor din această grupă de vârstă. Decizia se referă și la cetățenii care, din diverse motive, se află în afara Ucrainei”, a scris Iulia Svîrîdenko pe Telegram, referindu-se la un decret guvernamental.

„Vrem ca ucrainenii să mențină cât mai multe legături cu Ucraina. Modificările intră în vigoare a doua zi după publicarea oficială.”, a adăugat ea.

