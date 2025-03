Băncile se grăbesc să ţină pasul cu noile obiective ale UE în domeniul apărării / Contractorii din industria de apărare cer revizuirea procedurilor bancare pentru a putea primi mai ușor fonduri

Directori din industria de apărare, politicieni dar şi bancheri cer o revizuire urgentă a reglementărilor şi procedurilor interne, pentru ca băncile să poată direcţiona mai uşor fonduri către producătorii de armament şi antreprenorii din sectorul apărării, transmite agenția de știri Bloomberg, citată de Agerpres.

„Multe firme din domeniul apărării au avut probleme cu lucruri simple precum obţinerea unui cont bancar. În cursul întâlnirilor cu personalul băncilor ni se spune „desigur că ar trebui să finanţăm acest proiect din domeniul apărării. Dar apoi tranzacţia este blocată pentru că încalcă nu ştiu ce prevedere internă”, spune Florian Seibel, cofondatorul firmei Quantum Systems, un producător de drone de supraveghere care operează în Ucraina.

Aceasta este o plângere frecventă care vine de la start-up-urile europene din domeniul apărării, care lucrează la o gamă largă de noi echipamente. Experienţa lor le-a arătat că modul în care băncile fac afaceri în unele din cele mai mari pieţe din Europa nu corespunde cu noile evoluţii politice de pe continent.

Liderii europeni au promis că vor direcţiona sute de miliarde de euro pentru creşterea cheltuielilor militare ale Europei. Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a declarat că acesta este „un moment de cotitură”.

Evoluţia rapidă a evenimentului a luat băncile europene prin surprindere. Industria financiară era obişnuită să-i trateze pe producătorii de armament ca un risc la adresa reputaţiei, graţie regulilor destinate eliminării clienţilor cu grad mare de risc şi descurajării creditării în sectoare care contravin cu indicatorii ESG (mediu, social, guvernanţă).

„Dacă nu vor fi apăsate nişte butoane concrete”, Europa va avea dificultăţi în a finanţa noul val de cheltuieli cu apărarea, a declarat recent Fabrizio Campelli, unul dintre directorii de la Deutsche Bank, cea mai mare bancă din Germania. Europa ar trebui să „simplifice şi să armonizeze” o parte din definiţiile referitoare la finanţarea sustenabilă pentru a face apărarea „un sector mai bancabil”, a adăugat Campelli.

Patrick Schneider-Sikorsky, partener la Fondul NATO de inovare, spune că a văzut multe exemple care sugerează că voinţa politică nu s-a răspândit încă şi în rândurile băncilor. Într-un raport recent, Fondul NATO de inovare a descoperit că firmele din apărare se confruntă în continuare cu „bariere semnificative” atunci când caută finanţare din partea sectorului privat, iar atât managerii de active cât şi băncile menţionează restricţiile ESG care fac ca producătorii de armament să fie trataţi ca „acţiuni păcătoase”.

Pe măsură ce Europa se chinuie să pună la punct condiţiile financiare necesare pentru o industrie de apărare înfloritoare, situaţia este diferită în SUA. De la debutul invaziei ruseşti în Ucraina, cei mai mari furnizori de obligaţiuni şi credite sindicalizate pentru industria de apărare sunt băncile americane, arată datele Bloomberg. În frunte este JPMorgan Chase & Co., care în perioada menţionată a pus la dispoziţia industriei de apărare peste 28 de miliarde de dolari. Pe locurile următoare se situează Bank of America Corp., Citigroup Inc., Wells Fargo & Co., Goldman Sachs Group Inc. şi Morgan Stanley. Cea mai bine clasată bancă europeană este grupul francez BNP Paribas SA, care se situează abia pe locul nouă.

Cu toate acestea, purtătorii de cuvânt de la Deutsche Bank şi Commerzbank AG spun că aceste date nu reflectă finanţările mari care se fac în Europa, unde creditele tind să fie alocate în mod direct firmelor mici şi mijlocii. În plus, companii renumite din industria apărării, precum Rheinmetall AG, ale căror relaţii cu băncile datează din perioada anterioară introducerii regulilor ESG, nu au probleme în a accesa finanţare de la bănci.

În schimb, pentru micile companii continuă să fie o luptă disperată. Este „o problemă importantă în Europa, cu care văd că start-up-urile din America nu se confruntă”, spune Jan-Hendrik Boelens, fost coleg cu Seibel la Quantum Systems, dar care recent şi-a început propria sa companie, Alpine Eagle, care utilizează avioane şi tehnologie pentru a intercepta drone. „Noi încă ne luptăm cu băncile”, spune Jan-Hendrik Boelens. Acesta a dezvăluit că primeşte în continuare chestionare de la băncile europene în care i se cere să confirme că nu lucrează într-un domeniu care nu respectă normele ESG, o categorie în care sunt incluse atât firmele care lucrează în domeniul apărării cât şi cele din domeniul pornografiei. „Pentru bănci este acelaşi lucru”, spune Boelens.

La rândul său, Balazs Nagy, cofondatorul şi directorul general de la CEO of Tytan Technologies, firmă care dezvoltă tehnologii anti-drone, spune că firma a avut nevoie de „peste 12 luni pentru a deschide un cont bancar”. Tytan Technologies era refuzată de bănci chiar dacă obţinuse un grant din partea landului Bavaria.

Banca Europeană de Investiţii analizează acum o extindere a mandatului său pentru a avea mai multă libertate când vine vorba de finanţarea proiectelor militare. La rândul său, banca de dezvoltare a statului german, KFW, ar urma să joace un rol important în majorarea cheltuielilor cu apărare. În paralel, Guvernul francez spune că a venit timpul să fie puse în discuţie regulile care îi penalizează pe producătorii de armament. La finele acestei luni, ministrul francez al Finanţelor şi colegul său de la Apărare, ar urma să găzduiască o reuniune la care vor participa bancheri, directori de companii de asigurări şi mai mulţi reprezentanţi din sectorul apărării pentru a discuta despre finanţare.