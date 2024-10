Banca de Export-Import a SUA finanţează cu până la 99 milioane de dolari proiectul cu reactoare modulare mici de la Doiceşti

Banca de Export-Import a SUA (EXIM) a aprobat un angajament financiar de până la 99 milioane de dolari în favoarea companiei RoPower Nuclear S.A., pentru finanţarea dezvoltării proiectului cu reactoare modulare mici (SMR) de la Doiceşti, a anunţat compania, printr-un comunicat, transmite Agerpres.

Acest angajament face parte dintr-un pachet iniţial de finanţare în valoare de 275 milioane de dolari, care include contribuţii semnificative de la alte instituţii internaţionale, precum Corporaţia Financiară pentru Dezvoltare Internaţională a SUA (DFC) şi parteneri privaţi.

„Proiectul reactoarelor modulare de mici dimensiuni (SMR) de la Doiceşti este un semnal puternic dat de România, împreună cu partenerul strategic, Statele Unite ale Americii. Un semnal pentru independenţă şi securitate energetică, un semnal pentru inovare, un semnal pentru o tranziţie verde pragmatică, de la cărbune la energie nucleară, tot o formă de producţie în bandă, un semnal bazat pe competitivitatea României în sectorul nuclear. Finanţarea aprobată de US EXIM este o confirmare a angajamentului SUA faţă de acest proiect de amploare, care poziţionează România ca unul dintre liderii noilor tehnologii nucleare. Am convingerea că la nivelul finalului de deceniu putem fi printre primele ţări din lume cu SMR, ceea ce va însemna o oportunitate istorică de dezvoltare a unui lanţ local de aprovizionare, iar Nuclearelectrica are toate şansele să opereze şi alte asemenea proiecte în toată regiunea”, a declarat ministrul Energiei, Sebastian Burduja, în comunicat.

Proiectul SMR de la Doiceşti, care utilizează tehnologia NuScale Power, reprezintă un moment important pentru sectorul energetic din România, urmând să implementeze această tehnologie nucleară avansată, flexibilă şi cu măsuri adiţionale de securitate nucleară. SMR-urile sunt apreciate pentru capacitatea lor de a furniza energie curată şi pentru natura lor modulară, care permite o integrare mai eficientă în infrastructurile energetice existente, explică documentul citat.

Proiectul, care va începe construcţia după finalizarea celei de-a doua faze a studiilor de proiectare şi inginerie (FEED), va ajuta România să reducă emisiile de carbon cu aproximativ 4 milioane de tone anual.

„Acest angajament financiar din partea EXIM Bank reprezintă un vot de încredere nu doar în capacitatea României de a implementa tehnologii nucleare de ultimă generaţie, ci şi în parteneriatul solid dintre ţara noastră şi Statele Unite. Finanţarea ne va permite să facem paşi decisivi către un viitor energetic mai sigur, mai curat şi sustenabil, iar România se poziţionează astfel ca un lider în inovaţia energetică la nivel regional”, a subliniat Cosmin Ghiţă, CEO Nuclearelectrica.

Finanţarea din partea EXIM Bank este esenţială pentru avansarea proiectului, sprijinind activităţi critice precum caracterizarea amplasamentului, obţinerea aprobărilor de reglementare şi realizarea lucrărilor detaliate de inginerie. Aceasta poziţionează România ca un lider regional în inovaţia energiei curate, contribuind la obiectivele climatice ambiţioase ale Uniunii Europene.

Proiectul de la Doiceşti este aşteptat să genereze peste 2.000 de locuri noi de muncă în perioada de construcţie şi peste 230 de locuri de muncă permanente pentru operarea centralei, plus alte mii de locuri de muncă în industriile conexe.

Durata de viaţă a noii centrale SMR de la Doiceşti este de peste 60 de ani, de la punerea în funcţiune planificată pentru finalul actualului deceniu. Proiectul este unul generaţional care va produce energie curată, sigură şi fără emisii de carbon în atmosferă şi un punct cheie în angajamentul României de a-şi tripla capacităţile de generare a energiei din surse nucleare, până în 2050.