Băi cu gheață, cartografierea grădinii Casei Universitarilor, degustări de pâine și multe alte experiențe pe care să nu le ratezi la UNFINISHED (Parteneriat)

Băi cu gheață cu Tiberiu Ușeriu, degustări de pâine cu Lara Schütz, cartografierea grădinii Casei Universitarilor cu Nicolas Triboi, sesiuni de vindecare cu sunet și vibrație cu Awa Ly sunt doar câteva dintre experiențele inedite pe care le vor putea experimenta participanții la cea de-a noua ediție a festivalului UNFINISHED. Timp de trei zile, în perioada 27-29 septembrie, House Of Ideas, sera de patrimoniu și grădina de 4000 de metri pătrați din inima Bucureștiului devin locul de întâlnire a comunității UNFINISHED.

Experiențe, conversații, instalații, performance-uri, sesiuni de wellbeing și nu numai îi așteaptă pe cei 3141 de participanți ce vor fi acceptați să-și petreacă sfârșitul lunii septembrie împreună. Tema ediției este PRAXIS, iar anul acesta, mai mult ca oricand, festivalul UNFINISHED este despre conectarea teoriei cu practica, despre cum ne putem transforma din receptori pasivi ai informației în creatori activi al propriului mod de învățare, despre cum ne putem deconecta de la familiaritate și cum putem îmbrățișa prezentul cu tot ce vine el la pachet.

House of Ideas devine No-Phone Zone



Și pentru a practica cu adevărat această filosofie, anul acesta va fi introdusă în festival o zonă No-Phone – un spațiu care să încurajeze gândirea profundă și experiențele fără filtru. Astfel, House of Ideas va fi complet lipsită de semnal, încurajând astfel participanții să se conecteze unii cu ceilalți și să fie prezenți aici și acum.

Unica modalitate de participare în UNFINISHED este prin completarea unei aplicații și a unui proces de selecție realizat de organizatorii festivalului. Aplicația se poate completa pe apply.unfinished.ro.

6 experiențe pentru care se merită să aplici la UNFINISHED

Urban Planning Walk cu urbanistul Lior Steinberg

Ce mod mai bun de a discuta despre schimbările urbane decât prin a face o plimbare prin oraș? Urbanistul Lior Steinberg va coordona un workshop în mișcare prin București, pentru a interpreta impactul orașului asupra interacțiunii umane și va aborda subiecte ca infrastructura, greșeli de planificare, oportunități de transformare, puncte forte și bias-uri traduse în spațiul construit.

Lior Steinberg este un urbanist olandez, co-fondator al Humankind, o agenție multidisciplinară pentru schimbare urbană. Lior ajută orașele să privească la spațiul urban dincolo de funcționalitate și să planifice infrastructură care să-i facă pe oameni să zâmbească. În 2022, Lior a publicat The Car That Wanted to be a Bike, o carte pentru copii despre bucuria de a pedala și despre viitorul orașelor.

Bread Tasting cu Lara Schütz

Care e prima ta amintire legată de pâine? Ce miros are iubirea? Ce arome îți inundă mintea atunci când te gândești la pâinea pe care o mâncai în copilărie? Acestea sunt doar câteva dintre întrebările care vor ghida workshopul pe care Lara Schütz îl pregătește pentru UNFINISHED 24.

Născută în România și stabilită în Austria, Lara s-a îndrăgostit încă din copilărie de mirosul divin de pâine proaspăt coaptă, datorită bunicii ei. Scopul ei la UNFINISHED va fi să exploreze împreună cu participanții modul prin care facem pâine, să-i familiarizeze cu mirosul, gustul, aromele și cum pot fi ei mai atenți la toate acestea.

Sound Healing cu Awa Ly

Muzica are puterea de a aduce oamenii împreună, dar și de a-i vindeca. Terapia prin sunet, sau vindecarea acustică, a fost folosită de secole ca instrument de vindecare, folosind vibrații vocale și instrumente pentru a stimula sistemul nervos.

În UNFINISHED, artista Awa Ly, pe lângă concertul ei live, va ghida 2 sesiuni de vindecare acustică. O cântăreață franceză de origine senegaleză, Awa Ly și-a lansat cel mai recent album „Safe and Sound” pentru a ne aduce împreună în jurul întrebărilor și emoțiilor comune despre starea lumii ca spațiu comun. Muzica ei nu este doar de ascultat, ci este un spectacol experențial, de la voce până la coregrafia mâinilor și complexitate mișcărilor ei.

Morning Bootcamp cu Tiberiu Ușeriu

Morning Bootcamp este o experiență concepută pentru a-i scufunda pe participanți în rutina zilnică a lui Tibi, oferind o oportunitate unică de a se antrena, de a se recupera și de a-și alimenta corpul la fel ca un atlet de top.

Experiența va cuprinde exerciții de alergare, stretching, băi cu gheață și un mic dejun nutrivit, pregătit după rutina personală a lui Tibi, oferind o șansă de a fi martor la practica care a modelat cariera unui dintre cei mai rezistenți și realizați sportivi de anduranță din lume.

Live cartography cu Nicolas Triboi

Reluând lucrările începute de Nicolas Triboi în 2022, când UNFINISHED s-a mutat în Grădina Casei Universitarilor, acest proiect marchează un nou pas în efortul fundației EIDOS de a restaura și regenera una dintre cele mai frumoase grădini urbane, după planurile originale din 1860 ale Casei Librecht-Filipescu (cum a fost numită inițial).

În această experiență practică, participanții vor avea oportunitatea unică (și responsabilitatea!) de a explora și documenta fiecare formă de viață mică (de la plante și copaci la păsări și insecte) care contribuie la susținerea unui ecosistem urban.

Botanical dyes cu Adelina Toma

Poate să vorbească cineva mai bine despre culori decât natura însăși? Și ce înseamnă să purtăm natura pe propriile corpuri? Cum afectează fibrele și vopseaua pielea și lumea din jurul nostru? Designer-ul de slow fashion, Adelina Toma, fondatorul Ițe Urbane, un atelier etic de slow-fashion din București, îi va ghida pe participanți în tehnicile tradiționale de vopsire ale țesăturilor cu plante.

Adelina va realiza și o instalație permanentă în sera UNFINISHED – spațiul unde comunitatea se adună în jurul mesei și iau mic dejunul, prânzul și cina împreună.

Cum poți participa la UNFINISHED?

Ca în fiecare an, participarea la festival costă timp și implicare. Unica modalitate de a avea acces în comunitatea UNFINISHED este prin completarea unei aplicații, în care cei interesați trebuie să povestească despre ei înșiși, despre valorile și motivația lor și despre ce aduc în festival cu prezența lor. Înscrierile s-au deschis pe www.unfinished.ro și vor fi acceptați să participe la această ediție doar 3141 de participanți.

Festivalul UNFINISHED se desfășoară sub înaltul patronaj al Parlamentului European. Mai multe detalii despre ediția de anul acesta și mai mulți speakeri sunt anunțați pe https://unfinished.ro/line-up/ și pe paginile de social media ale evenimentului.

Global Partners : MESA | IMPACT CEE

Parteneri strategici: Banca Transilvania | Lidl

Main sponsors: Metaminds | OMV Petrom | Mastercard | Schweppes

Sponsori: Pernod Ricard | Jidvei | IQOS | Anagram Brewery | Lăptăria cu Caimac | Universal Robots | Biodeck

Parteneri instituționali: Ministerul Culturii | Universitatea din București | Primăria Municipiului București prin ARCUB

Parteneri: Cărturești | Leroy și Asociații | | Project 1 | KAUSTIK

Technology partners: 360 Revolution | Payvent | Voxility | Bivolul

Parteneri media: Hotnews | G4Media | Radio România Cultural | Agerpres | IQAds | The Woman | Zelist

Storytelling partners: Inspirators | La Noi Journal

Despre UNFINISHED

Desfășurat sub înaltul patronaj al Parlamentului European, UNFINISHED este primul festival multidisciplinar din România și a fost creat de Fundația Eidos ca o experiență în continuă evoluție. Din 2016 și până acum, Unfinished a avut peste 250 de invitați printre care co-fondatorul Pixar, Alvy Ray Smith, directorul artistic pentru linia masculină Louis Vuitton, Virgil Abloh, artista multipremiată, Marina Abramovic, strategul digital din timpul administraţiei Obama, muzicianul Nicolas Jaar și Esther Perel, cel mai cunoscut psihoterapeut specialist în relaţii de cuplu.

Despre Fundația Eidos

Fundația Eidos este o organizație non-profit cu sediul în București, România, având ca misiune susținerea și dezvoltarea durabilă a practicilor culturale inovatoare la nivel global și multidisciplinar. Eidos operează la intersecția dintre creativitate, tehnologie, filosofie și antreprenoriat, organizând evenimente, programe educaționale, cercetare experimentală și suport pentru producția proiectelor artistice. Printre evenimentele organizate de Eidos se numără festivalul multidisciplinar UNFINISHED, expoziția itinerantă World Press Photo, platforma editorială Unfinished Love Stories și dezbaterile EIDOS Talks.