BAFTA introduce un nou premiu pentru cel mai bun film pentru copii și familie

De asemenea, organizatorii au anunțat modificări pentru alte premii, inclusiv un sistem de puncte pentru filmul britanic remarcabil, relatează The Guardian.

BAFTA a anunțat un nou premiu pentru cel mai bun film pentru copii și familie, precum și câteva modificări cheie de eligibilitate pentru alte premii.

Premiul pentru copii și familie este prima nouă distincție creată de Academia Britanică de Arte de Film și Televiziune de când a fost introdus un premiu pentru casting în 2020 și va fi introdus în curând și de către Academy Awards. Noul premiu va “sărbători cele mai bune filme care atrag publicul intergenerațional” și “va profila contribuțiile creative esențiale ale sectorului media pentru copii”, a spus BAFTA într-un comunicat.

Între timp, înscrierile pentru categoria de film britanic remarcabil vor fi supuse unui nou sistem de puncte care include criterii precum “naționalitatea candidaților pentru nominalizare, șefii de departament cheie și distribuția, alături de colectarea informațiilor despre coproducții, test cultural BFI, decor, material sursă și noul credit de fax pentru film independent.”

Învingătorii din această categorie din ultimii trei ani – The Zone of Interest, The Banshees of Inisherin și Belfast – au fost toate plasate și filmate în afara Marii Britanii, dar realizate în principal de companii de producție britanice.

Un total de 120 de modificări au fost aduse de BAFTA în 2020, după ce a fost efectuat un audit intern substanțial ca răspuns la reacția #SoWhite declanșată de toți cei 20 de nominalizați ]n acel an erau albi.

Anunțul de vineri elimină treptat unele dintre măsurile introduse în acea revizuire, inclusiv eliminarea juriilor de nominalizare la categoriile regie și spectacol – în schimb, capitolul regie și capitolul actorie vor determina în întregime lista lungă și nominalizările categoriei lor. Lista lungă a regizorilor va fi, de asemenea, limitată la 11, în conformitate cu alte categorii majore – anterior era 16.

Anul trecut, BAFTA a exclus din disputa pe starul Killers of the Flower Moon Lily Gladstone – care tocmai câștigase un Glob de Aur – și pe Andrew Scott din All of Us Strangers. Cu toate acestea, în general, ultimii câțiva ani de alegeri finale ale BAFTA au fost larg aplaudate atât pentru gustul lor, cât și pentru incluziune. La începutul acestui an, marii câștigători au fost Oppenheimer, Poor Things și The Zone of Interest; în 2023, filmul în limba germană All Quiet on the Western Front a lui Edward Berger a măturat tabloul.

Oamenii din interior sugerează că modificările BAFTA de astăzi reflectă sentimentul că măsurile din 2020 au schimbat suficient atât cultura din comunitatea lor de vot, cât și protocoalele, încât nu mai sunt necesare. Cerințele cinematografice pentru cel mai bun film au fost, de asemenea, înăsprite post-Covid.

Au fost făcute alte ajustări la definiția unui documentar și la procesul de selecție a filmelor de animație și a celor care nu sunt în limba engleză, precum și a cantității de credite care pot fi permise ca nominalizați numiți în categoriile de scenariu.

Președintele BAFTA, Sara Putt, a declarat: “În urmă cu patru ani, am lansat cel mai cuprinzător set de premii din istoria BAFTA pentru a echivala condițiile de joc pentru creatorii talentați care lucrează în artele spectacolului. Am văzut impactul acestor schimbări în cei patru ani de date de intrare și de vot de atunci – de la mai mulți alegători BAFTA care vizionează mai multe filme ca niciodată până la mai multe regizoare nominalizate în ultimii patru ani decât în ​​istoria de 77 de ani a Bafta.

“Și calitatea noastră de membri este acum mai diversă și reprezintă mai bine oamenii talentați din industria noastră. Mai este un drum lung de parcurs. Misiunea pe care ne-am propus-o în revizuirea BAFTA 2020 continuă să fie în centrul regulilor noastre anuale, a actualizărilor de eligibilitate și a promovării membrilor – astfel încât premiile noastre să rămână relevante, să încurajeze schimbarea pozitivă a industriei și să continue să susțină și să sărbătorească tot ce este mai bun ]n realizarea filmelor”

Premiile BAFTA de anul viitor vor avea loc pe 16 februarie.