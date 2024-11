Avantajul pe care-l mai are Max Verstappen: Cum s-a modificat clasamentul din Formula 1 după cursa Sprint din Brazilia

Ajutat de coechipierul Oscar Piastri să câștige cursa Sprint de Formula 1 din Brazilia (i-a cedat primul loc cu doar două tururi înainte de finalul cursei), Lando Norris a micșorat diferența care-l desparte de Max Verstappen în ierarhia piloților din Marele Circ.

Grație celor opt puncte câștigate la Interlagos și a faptului că Verstappen a încheiat pe trei, Norris a redus cu două puncte distanța față de Max, cel care domină clasamentul piloților.

Înainte de cursa Sprint din Brazilia erau 47 de puncte între cei doi rivali, iar acum sunt 45, cu trei Mari Premii înainte de încheierea sezonului din Formula 1.

Dubla de la Interlagos i-a ajutat pe cei de la McLaren să se mai distanțeze un pic față de Ferrari în clasamentul constructorilor. Erau 29 de puncte înainte de cursa de sâmbătă după-amiază, iar acum sunt 35 de puncte.

Cum arată clasamentul piloților după cursa Sprint din Brazilia

1 Max Verstappen 368 puncte

2 Lando Norris 323

3 Charles Leclerc 296

4 Oscar Piastri 258

5 Carlos Sainz Jr. 244

6 Lewis Hamilton 189

7 George Russell 180

8 Sergio Perez 151 etc.

Clasamentul constructorilor după cursa Sprint din Brazilia

1 McLaren 581 puncte

2 Ferrari 546

3 RedBull 519

4 Mercedes 369

5 Aston Martin 86

6 Haas 46

7 RB 36

8 Williams 17

9 Alpine 16

10 Sauber 0

Marele Premiu al Braziliei, program

Sâmbătă, 2 noiembrie

Duminică, 3 noiembrie

Marile Premii care au rămas de disputat până la finalul sezonului 2024 din Formula 1

Clasamentul final al cursei Sprint din Brazilia

LAP 24/24 (END OF RACE)

This is the order they crossed the line 👀 #F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/xZFwJx8tjX

— Formula 1 (@F1) November 2, 2024