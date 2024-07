Autoritățile din Turcia au închis o expoziţie de artă despre identitatea de gen, după două săptămâni în care sute de spectatori au vizitat-o

A „incitat publicul la ură”. Acesta este motivul invocat de autorităţile turce pentru interzicerea unei expoziţii care explora arta şi istoria comunităţii transsexuale din Turcia şi care a fost închisă cu forţa de poliţie la 11 iulie, informează beauxarts.com, conform News.ro.

Intitulată „Turn and See Back: Revisiting Trans Revolutions in Turkey”, expoziţia îşi propunea să „reviziteze revoluţiile trans în Turcia” la Depo Istanbul, un centru de artă non-profit din inima istorică a capitalei.

Acest loc se afla deja în vizorul guvernului: fondatorul său, filantropul Osman Kavala, se află în închisoare din 2017, fiind acuzat de guvernul turc că a contribuit la finanţarea grupurilor teroriste şi a sprijinit lovitura de stat militară eşuată din 2016.

În timpul celor două săptămâni de funcţionare, sute de vizitatori au putut descoperi fotografii, foste bannere Pride, fanzinul trans Lubunya şi o cameră care aduce un omagiu celor aproximativ o sută de transsexuali care au fost ucişi sau s-au sinucis în Turcia din 1980.

Acest eveniment este parte a unei politici din ce în ce mai represive faţă de comunitatea LGBTQIA+. În 2016, preşedintele turc Recept Tayyip Erdoğan a reprimat violent o demonstraţie LGBT la Istanbul şi a anunţat interzicerea Pride pentru a „păstra ordinea publică”.

Aflat la putere de aproape 10 ani, Erdoğan este cunoscut pentru conservatorismul său religios. Şeful statului, care a declarat în special că „femeile nu pot fi considerate egalii bărbaţilor”, a revizuit manualele şcolare în conformitate cu Coranul şi a transformat Bazilica Sfânta Sofia (deşi este un sit din patrimoniul mondial UNESCO) într-o moschee interzisă străinilor şi non-musulmanilor, descrie homosexualitatea şi trans-identitatea drept „deviaţii” „incompatibile cu valorile sociale, religioase şi familiale ale ţării”. Nici căsătoria între persoane de acelaşi sex şi nici coabitarea cuplurilor LGBTQIA+ nu sunt recunoscute în Turcia, în timp ce operaţiile de schimbare de sex, deşi teoretic legale, sunt împiedicate în practică.

Poziţia lui Erdoğan pe această temă s-a „radicalizat în ultimii ani”, adoptând „o abordare dezumanizantă şi criminală” faţă de comunitatea LGBTQIA+, a subliniat Organizaţia elveţiană pentru ajutorarea refugiaţilor (OSAR) într-un raport din ianuarie 2023. În Turcia, organizaţiile internaţionale observă o „creştere a discursului instigator la ură şi a campaniilor de defăimare a persoanelor LGBTQIA+ de către reprezentanţii statului şi mass-media”, precum şi „violenţa şi hărţuirea de către poliţie”. Văzute ca un răspuns scuzabil la „provocare”, asasinatele femeilor lesbiene sau transsexuale rămân în general nepedepsite în Turcia, care are cea mai mare rată de asasinate a persoanelor transsexuale din Europa.