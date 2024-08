Australienii au „dreptul de a se deconecta” după terminarea programului de lucru / Legea a intrat în vigoare luni

O lege privind „dreptul la deconectare” a intrat în vigoare în Australia, oferind o relaxare persoanelor care se simt obligate să răspundă la apeluri sau să citească mesaje de la angajatori după ce şi-au încheiat ziua de lucru, relatează BBC, transmite News.ro.

Noua lege le permite angajaţilor să ignore comunicaţiile după orele de lucru, dacă doresc, fără teama de a fi pedepsiţi de şefii lor.

Un studiu publicat anul trecut estima că australienii lucrau în medie două sute optzeci şi una de ore suplimentare neplătite pe an.

Peste 20 de ţări, în special din Europa şi America Latină, au norme similare.

Legea nu interzice angajatorilor să contacteze angajaţii după orele de lucru. În schimb, le dă angajaţilor dreptul de a nu răspunde, cu excepţia cazului în care refuzul lor este considerat nerezonabil.

Conform normelor, angajatorii şi angajaţii trebuie să încerce să rezolve disputele între ei. În cazul în care nu se reuşeşte găsirea unei soluţii, Comisia australiană pentru muncă echitabilă (FWC) poate interveni.

FWC poate ordona angajatorului să nu mai contacteze angajatul în afara programului. În cazul în care consideră că refuzul angajatului de a răspunde este nerezonabil, îi poate ordona acestuia să răspundă.

Nerespectarea ordinelor FWC poate duce la amenzi de până la 19 000 de dolari australieni (12 897 $; 9 762 £) pentru un angajat sau de până la 94 000 A$ pentru o companie.

Organizaţiile care reprezintă lucrătorii au salutat această măsură.

Consiliul Australian al Sindicatelor a declarat că această lege „va permite lucrătorilor să refuze contactele nerezonabile în afara orelor de lucru şi va permite un mai bun echilibru între viaţa profesională şi cea privată”.

Un expert în domeniul muncii a declarat pentru BBC News că noile norme vor ajuta şi angajatorii.

„Orice organizaţie care are un personal care se odihneşte mai bine şi care are un echilibru mai bun între viaţa profesională şi cea privată va avea un personal mai puţin predispus la concedii medicale, mai puţin predispus să părăsească organizaţia”, a declarat John Hopkins de la Swinburne University of Technology.

„Orice lucru care aduce beneficii angajatului are beneficii şi pentru angajator”.

Cu toate acestea, angajaţii au avut o reacţie mixtă la noua lege.

„Cred că este de fapt foarte important să avem astfel de legi”, a declarat pentru Reuters Rachel Abdelnour, angajată în industria publicităţii.

„Ne petrecem atât de mult timp conectaţi la telefoanele noastre, conectaţi la e-mailurile noastre toată ziua, şi cred că este foarte greu să ne deconectăm”.

Alţii, cu toate acestea, angajaţii nu cred că noile reguli vor face o mare diferenţă pentru ei.

„Cred că este o idee excelentă. Sper să prindă. Totuşi, mă îndoiesc că va prinde în industria noastră, ca să fiu sincer”, a declarat David Brennan, un angajat din domeniul financiar,

„Suntem bine plătiţi, se aşteaptă de la noi să livrăm, iar noi simţim că trebuie să livrăm 24 de ore pe zi.”