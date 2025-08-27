Australia dezminte că decizia sa de expulzare a ambasadorului iranian a fost urmarea intervenţiei Israelului

Australia a respins miercuri afirmaţia Israelului conform căreia intervenţiile acestei ţări au determinat Canberra să îl expulzeze pe ambasadorul Iranului, acuzând Teheranul de implicare în două incidente antisemite de la Sydney şi Melbourne, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Premierul australian Anthony Albanese a afirmat luni că Iranul s-a aflat la originea incendierii unei cafenele coşer de lângă Sydney, în octombrie 2024, şi a sinagogii Addas Israel din Melbourne, în decembrie 2024, două atacuri care nu s-au soldat cu victime.

Autorităţile australiene l-au declarat „persona non grata” pe ambasadorul iranian Ahmad Sadeghi şi i-au dat acestuia şi altor trei diplomaţi iranieni şapte zile pentru a părăsi ţara. De asemenea, Canberra a suspendat activităţile ambasadei australiene de la Teheran şi şi-a rechemat ambasadorul în ţară pentru consultări.

”Nonsens complet”, a declarat ministrul de interne Tony Burke la postul de radio naţional australian, atunci când a fost întrebat despre o intervenţie a Israelului ca motiv al deciziei australiene de expulzare a ambasadorului iranian Ahmad Sadeghi.

”Nu a trecut nici măcar un minut între primirea acestei evaluări şi momentul în care am început să lucrăm la ceea ce ar urma să facem ca răspuns”, a adăugat Burke.

Purtătorul de cuvânt al guvernului israelian David Mencer a afirmat marţi că este probabil ca ”intervenţia directă” a premierului Benjamin Netanyahu şi criticile sale faţă de decizia Canberrei de a recunoaşte statul Palestina să fi cauzat răspunsul Australiei.

”Relaţia între ţara noastră şi Australia a fost afectată şi de aceea este binevenit faptul că după intervenţia oportună a premierului Netanyahu că au fost luate aceste măsuri de către guvernul australian”, a spus Mencer.

Benjamin Netanyahu l-a criticat pe omologul său australian Anthony Albanese, pe care l-a descris drept ”un politician slab care a trădat Israelul şi i-a abandonat pe evreii din Australia prin decizia lui de a recunoaşte statalitatea palestiniană la Adunarea Generală a ONU în septembrie.

De la începerea războiului din Israel şi mişcarea palestiniană Hamas în octombrie 2023, sinagogi, şcoli, locuinţe şi vehicule ale evreilor din Australia au fost vizate de incendieri şi alte acte de vandalism antisemite, în timp ce incidentele islamofobe au sporit la rândul lor.

Şefa diplomaţiei australiene Penny Wong şi-a avertizat conaţionalii să evite călătoriile în Iran, ţară unde în prezent trăiesc până la 4.000 de cetăţeni australieni.