Au început filmările la ”28 Years Later”, în care joacă Cillian Murphy / Este al treilea episod al seriei horror regizată de Danny Boyle

Au început filmările la un centru de agrement dezafectat din Bradford pentru un film în care joacă actorul Cillian Murphy, câștigător al premiului Oscar, anunță BBC. 28 Years Later este al treilea episod al seriei horror regizate de Danny Boyle, care mai include 28 Days Later și 28 Weeks Later, care a fost lansat acum 17 ani.

Echipa de filmare a preluat fostul centru sportiv Richard Dunn, care s-a închis în 2019 și a primit ulterior statutul de monument istoric, salvându-l de la demolare.

Locuitorii din zonă au declarat că au fost încântați să vadă vedete de la Hollywood pe platou și au spus că locația de filmare este ceva mare pentru Bradford.

Nathan Lamb, 27 de ani, care locuiește vizavi de centru, a declarat: “Este măreț, evident, pentru Bradford”. “Să avem un film mare aici este foarte important pentru oraș”. El a adăugat: “Obișnuiam să merg acolo când eram copil, așa că va fi ciudat să-l văd într-un film și să mă gândesc că acolo obișnuiam să ne dăm pe tobogane sau să jucăm badminton.”

Pentru alții care locuiesc în zonă, vizionarea filmului 28 Years Later va fi prima dată când vor vedea interiorul centrului sportiv. “Va fi interesant pentru că nu am văzut niciodată interiorul, așa că cel puțin voi vedea într-un fel sau altul”, a declarat Rehan Yousaf, 46 de ani.

Între timp, Shital Patel, 37 de ani, a spus: “Suntem entuziasmați și abia așteptăm să iasă ca să ne putem uita la el. Și suntem încântați să mergem pe drum pentru a urmări filmările.”

Centrul sportiv Richard Dunn a fost deschis pentru prima dată în 1978 și a fost numit după boxerul născut în Bradford, cunoscut mai ales pentru lupta cu Muhammad Ali în 1976. Acesta a fost închis din cauza costurilor mari de încălzire a clădirii, care a fost goală timp de cinci ani, iar în apropiere s-a deschis o nouă facilitate. Centrul a fost folosit ca morgă în timpul pandemiei Covid-19. Idei recente pentru viitorul său au inclus o sugestie de a o transforma într-un skatepark.

28 Years Later îi mai are în distribuție pe Jodie Comer (Killing Eve, The Last Duel), Ralph Fiennes (The Grand Budapest Hotel, Schindler’s List) și Aaron Taylor-Johnson (Kick-Ass, Bullet Train).

Alte locații de filmare din Marea Britanie au inclus Fountains Abbey din North Yorkshire și Holy Island din Northumberland. Filmul urmează să fie lansat în Statele Unite vara viitoare.