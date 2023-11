Atmosferă tensionată la Beitunia, unde sute de palestinieni s-au adunat pentru primirea prizonierilor care vor fi eliberați în cadrul acordului dintre Israel și Hamas

Sute de palestinieni s-au adunat în Cisiordania în zona punctului de trecere Beitunia pentru a aștepta întoarcerea prizonierilor care vor fi eliberați în cadrul acordului dintre Israel și Hamas. Atmosfera este tensionată după ce forțele israeliene au intervenit pentru a respinge mulțimea cu gaze lacrimogene și grenade asurzitoare, scrie Sky News.

Acesta este locul în care cei 39 de deținuți palestinieni urmează să fie transferați după ce au fost eliberați din închisorile israeliene.

Grupuri de bărbați și băieți palestinieni se confruntă cu armata israeliană. Unii dintre ei au aruncat cu pietre spre militarii israelieni.

Armata a tras cu gloanțe de cauciuc și gaze lacrimogene spre mulțime, pentru a o împinge înapoi.

❌ NOW: #Israel Forces Appear to Fire Gas Bombs at #Journalists, Attempt to Prevent Reporting from Ofer Prison, West of #Ramallah #WestBank #Palestine pic.twitter.com/v9S6vsmL2L

— War Reports (@cheguwera) November 24, 2023