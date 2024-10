Atenţionare cu urs la poale Semenicului, în Banat / ”Niciodată nu am mai văzut un urs în zona asta și umblu de ani de zile peste tot. Era mare, nu ca cei furnicari din Semenic, ăsta e altceva”

Urșii din Transilvanie se pare că şi-au extins arealul de căutare al hranei şi în Banat, relatează Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Un exemplar de urs matur a fost văzut în după-amiaza zilei de joi, 10 octombrie în zona satului Gărâna de pe raza comunei Brebu Nou din Caraş-Severin, a precizat pentru Radio Reşiţa Tiberiu Nicorici – un localnic aflat la plimbare cu câinele său în zona montană a Munţilor Semenic.

„La capătul satului sunt dealuri așa mici împăduriți cu pâlcuri și era acolo, dormea și câinele meu l-a scos din cârtoc de acolo ca să zic așa. Nu știu ce se întâmplă, dar am văzut că stă câinele şi latră și deodată a ieșit ăsta din tufă. Norocul meu a fost că i-a distras atenția câinele și se învârtea în jurul lui și nu m-a văzut pe mine și atunci am și am plecat bineînțeles, am fugit pentru că a rămas câinele cu el pe loc. Important este că am apucat să plec și că nu m-a văzut, ăsta a fost avantajul meu.

Niciodată nu am mai văzut un urs în zona asta și umblu de ani de zile peste tot. Părerea mea este că este unul dintr-ăsta relocat. Era mare, nu ca cei furnicari din Semenic, ăsta e altceva”, povestește el.

Omul s-a speriat şi a fugit. Ulterior a postat isprava pe un grup de socializare şi a alertat autorităţile din comuna cărăşeană, trăgând astfel un serios semnal de alarmă mai ales pentru culegătorii de ciuperci sau turiştii care aleg să-şi petreacă sfârşiturile de săptămână în natură.

Directorul Administraţiei Parcului Naţional Semenic-Cheile Caraşului, Nicolae Ifca spune că, deşi prezenţa animalului nu a fost pe raza ariei protejată, zona este destul de aproape de Munţii Ţarcu, iar exemplarul de urs poate fi doar în trecere, dar recomandă drumeţilor şi mai ales culegătorilor de ciuperci să nu intre în panică, pentru că dacă simte prezenţa omului, conform literaturii de specialitate, animalul se retrage.

„Am discutat cu ranger-ul din zona Semenic-Trei Ape, nu a fost identificat ursul pe raza ariei protejate, dar trebuie să ținem cont că ursul nu are granițe. Se pare că în zona respectivă probabil este și un coridor de trecere și poate să facă legătura foarte ușor cu munții Țarcu.

Ca și semnal de alarmă, fără să speriem oamenii, trebuie să fie precauți, mai ales că în această perioadă, de ani de zile se obișnuiește toamna să meargă și să culeagă bureți din zona respectivă. Să fie foarte atenți, să circule în grupuri. Nu trebuie să facă nu știu ce gălăgie, să-și păstreze calmul și să aștepte ca animalul să se retragă. N-am avut probleme de genul acesta până în momentul de față, ca cineva să fie atacat, pentru că animalele sunt imprevizibile, poate să reacționeze negativ, adică să se apere, dar dacă ne păstrăm calmul, eu zic că se va retrag în arealul lor și dispar„, spune Nicolae Ifca.

El a mai precizat că, animalul simte potecile călcate de paşii oamenilor şi recomandă acestora să nu meargă de capul lor prin fondul forestier pentru că se fac pasibili de amendă, ei invadând practic habitatele animalelor sălbatice. Acesta a mai subliniat că, în acest caz şi UAT-ul Brebu Nou ar trebui să ia măsurile ce se impun şi să limiteze zonele cu risc de accesul turiştilor.

Pe o arie de 40.000-50.000 de hectare din Parcul Naţional Semenic-Cheile Caraşului se estimează o densitate de maximum 10 exemplare, incomparabil cu judeţele în care prezenţa ursului este de 10 şi chiar 20 de ori mai mare faţă de Caraş-Severin şi nici animalele de aici nu sunt aşa de obişnuite cu oamenii ca cei din zona Bicaz – Transfăgărăşan, a mai declarat pentru Radio Reşiţa directorul Administraţiei Parcului Naţional Semenic-Cheile Caraşului, Nicolae Ifca.