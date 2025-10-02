Atenție, șoferi: amenzi pentru cei care intră pe marcajul galben ”Nu blocați intersecția” din Piața Victoriei, una dintre cele mai aglomerate zone din București

În Piața Victoriei din București a fost trasat cu vopsea galbenă marcajul care le interzice șoferilor să intre în intersecție dacă nu au calea liberă, a anunțat primarul interimar al Capitalei. În cazul în care șoferii intră în zona marcată și blochează intersecția, ei pot fi amendați de poliția rutieră.

Piața Victoriei din fața sediului guvernului este una dintre cele mai aglomerate zone din Capitală, aflată la intersecția a șapte străzi.

”Regula e clară: nu intri pe marcaj dacă nu ai unde să ieși. Altfel, amenda pentru blocarea intersecției e sigură și este aplicată de Poliția Rutieră”, a scris primarul Bujduveanu pe o rețea socială.

Măsura vine pe fondul aglomerării rapide a traficului din Capitală.

Bucureștiul este în topul orașelor europene în ceea ce privește durata ambuteiajelor, după cum arată statisticile citate de Economedia.