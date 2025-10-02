G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Atenție, șoferi: amenzi pentru cei care intră pe marcajul galben ”Nu blocați…

Intersectie hasurata Piata Victoriei
Foto: PMB

Atenție, șoferi: amenzi pentru cei care intră pe marcajul galben ”Nu blocați intersecția” din Piața Victoriei, una dintre cele mai aglomerate zone din București

Articole, București2 Oct • 238 vizualizări 0 comentarii

În Piața Victoriei din București a fost trasat cu vopsea galbenă marcajul care le interzice șoferilor să intre în intersecție dacă nu au calea liberă, a anunțat primarul interimar al Capitalei. În cazul în care șoferii intră în zona marcată și blochează intersecția, ei pot fi amendați de poliția rutieră.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Piața Victoriei din fața sediului guvernului este una dintre cele mai aglomerate zone din Capitală, aflată la intersecția a șapte străzi.

”Regula e clară: nu intri pe marcaj dacă nu ai unde să ieși. Altfel, amenda pentru blocarea intersecției e sigură și este aplicată de Poliția Rutieră”, a scris primarul Bujduveanu pe o rețea socială.

Măsura vine pe fondul aglomerării rapide a traficului din Capitală.

Bucureștiul este în topul orașelor europene în ceea ce privește durata ambuteiajelor, după cum arată statisticile citate de Economedia.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.