Aspectul fizic și îmbrăcămintea elevilor sunt primele motive de hărțuire în școlile din România – anunță Csaba Asztalos, președintele CNCD

„Discriminarea, din păcate, este prezentă în școli sub forma hărțuirii”, iar primele două elemente indicate de către părinți și profesori ca motive de hărțuire sunt aspectul fizic și modul în care se îmbracă elevii, a declarat președintele Consiliului Național al Discriminării. „Primul motiv este aspectul fizic și al doilea motiv cel mai des întâlnit este cum se îmbracă elevul, adică ce posibilități are, cât de branduit se îmbracă sau nu. Și aceste motive stau la baza faptelor de hărțuire în majoritatea cazurilor”, a afirmat Csaba Asztalos la Digi24.ro.

Președintele CNCD a explicat că datele fac parte dintr-o cercetare a instituției, aplicată la nivel național acum 2-3 ani. „Aceste lucruri au fost indicate de părinți, la nivel național, respectiv de profesori. Cred că este extrem de important să învețe regulile după care se desfășoară actul educațional atât elevii, cât și profesorii, cât și părinții și pentru asta este nevoie de pregătire la începutul fiecărui an școlar, pentru că până la urmă respectul demnității umane este despre cei 7 ani de acasă. Nu este un lucru foarte complex”, a adăugat Asztalos.

Oficialul a precizat că CNCD a primit anul trecut 945 de petiții și, cu privire la educație, „am avut 91 de plângeri care vizează posibile fapte de discriminare din sistemul de educație, diferite tipuri de discriminare, nu neapărat formele de hărțuire. Dar în orice societate sunt substanțial mai puține plângeri decât cazuri de discriminare, adică este o formă de subraportare a faptelor de discriminare”.