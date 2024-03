Arina Sabalenka, numărul doi mondial în WTA, a fost eliminată din optimi la Indian Wells

Arina Sabalenka, numărul doi mondial, a fost eliminată miercuri în optimile de finală ale turneului de la Indian Wells, transmite News.ro.

Belarusa a fost învinsă de americanca Emma Navarro, scor 6-3, 3-6, 6-2.

Victoria este a doua pentru Navarro în faţa unei jucătoare de Top 10 şi prima în faţa unei jucătoare din Top 5.



Americanca în vârstă de 22 de ani este acum în al patrulea sfert de finală al sezonului şi primul sfert de finală WTA 1000 din carieră. Ea o va înfrunta joi fie pe Maria Sakkari, cap de serie nr. 9, fie pe Diane Parry din Franţa.