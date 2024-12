Arheologii turci cred că au descoperit mormântul Sfântului Nicolae

Arheologii au descoperit ceea ce cred că ar putea fi mormântul Sfântului Nicolae, episcopul filantrop grec și cel care a inspirat povestea lui Moș Crăciun, scrie Euronnews.

Sarcofagul de calcar lung de doi metri a fost găsit îngropat la doi metri adâncime în anexa cu două etaje a bisericii Sfântul Nicolae din Demre, Antalya, Turcia. Considerat de mult timp ultimul loc de odihnă al Sfântului, aici se fac săpături încă din 1989 – dar această ultimă descoperire este cea mai intrigantă de până acum.

Proiectul a fost condus de Ebru Fatma Findik, profesor asociat la Universitatea Hatay Kemal, ca parte a proiectului „Moștenire pentru viitor”.

„Faptul că am găsit un sarcofag lângă biserică, despre care se crede că adăpostește mormântul său, poate indica faptul că aceasta este într-adevăr zona sacră pe care am căutat-o”, a declarat Findik. „Aceasta este o confirmare arheologică semnificativă a surselor istorice cu privire la locul de înmormântare al Sfântului Nicolae”.

În timp ce locația sa conferă credibilitate acestei supoziții, echipa de arheologi speră acum să găsească o inscripție care ar putea dezvălui mai multe detalii despre persoana care a fost înmormântată aici.

Vorbind pentru Türkiye Today, Findik a declarat: „Cea mai mare speranță a noastră este să găsim o inscripție pe sarcofag. Acest lucru ar ajuta la clarificarea conținutului mormântului și ne-ar permite să determinăm perioada exactă din care datează.”

Până în prezent, doar capacul mormântului a fost complet descoperit, o mică secțiune a camerei funerare fiind vizibilă. Echipa planifică săpături suplimentare în lunile următoare pentru a găsi mai multe indicii.

