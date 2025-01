Argentina înregistrează un excedent comercial record în 2024, pe fondul unei activități economice în bernă

Argentina a înregistrat un excedent comercial record în 2024, primul an al președinției ultraliberalului Javier Milei, datorită unei serii de factori, printre care o scădere puternică a importurilor ca urmare a recesiunii economice, scrie boursorama.com.

Balanța comercială pentru 2024, publicată luni de Institutul Național de Statistică (Indec), arată un sold pozitiv de 18,8 miliarde de dolari, față de un deficit de 6,9 miliarde de dolari în anul precedent.

Precedentul excedent comercial record datează din 2009 (16,8 miliarde), iar precedentul excedent din 2022.

Țară agroexportatoare prin excelență (soia, grâu, porumb, animale în special), exporturile Argentinei au fost afectate în 2023 de o secetă istorică. Vara sudică mai blândă din 2023-2024 a permis redresarea acestor exporturi, susținută de devalorizarea peso-ului la sfârșitul anului 2023, în primele zile ale președinției Milei.

În același timp, importurile au scăzut brusc în 2024, în parte ca urmare a contracției activității sub impactul austerității fiscale aplicate sub președinția Milei în ultimul an.

Economia s-a contractat cu 2,1 % în ritm anual în al treilea trimestru din 2024, chiar dacă această recesiune a dat recent semne de încetinire. Pentru 2025, guvernul mizează pe o revenire, cu o creștere de 5%, prognoză confirmată de FMI.

Potrivit Centrului de economie politică argentinian, excedentul comercial din 2024 poate fi explicat „atât prin scăderea importurilor (…) ca urmare a scăderii activității, cât și prin creșterea exporturilor, în special din agricultură, ca urmare a secetei” din anul precedent.

„Cererea agregată este un motor cu mai mulți cilindri – consum, investiții, cheltuieli publice și exporturi nete. Iar exporturile nete sunt singurul lucru care a crescut în Argentina după scăderea tuturor celorlalte”, a declarat economistul Pablo Tigani pentru AFP.

După inflație, care a fost redusă într-un an de la 211% la 117%, și după primul excedent bugetar anual din ultimii 14 ani, balanța comercială este un nou indicator care susține – cel puțin la nivel macroeconomic – reformele și austeritatea „anarho-capitalistului” Milei.

Cu toate acestea, corolarul acestor indicatori este un cost social mare: recesiune, pierderea a sute de mii de locuri de muncă și un salt al sărăciei la peste 50% în prima jumătate a anului. Chiar dacă aceasta a dat semne de scădere în ultimele luni.