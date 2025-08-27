Arad: 80% dintre pacienţii cabinetelor de alergologie au probleme din cauza ambroziei, în această perioadă

Sezonul ambroziei a început în ultimele zile, când cabinetele de alergologie au devenit aglomerate de persoane care au nevoie de tratament, reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Arad afirmând că 80% dintre pacienţii care se prezintă la cabinetul de specialitate în această perioadă sunt sensibili la polenul acestei plante.

Reprezentanţii SCJU Arad au declarat, miercuri, pentru Agerpres, că în Ambulatoriul unităţii au început să vină tot mai mulţi pacienţi care au simptome de alergie la ambrozie, dar se aşteaptă ca numărul acestora să fie foarte mare în luna septembrie, când creşte şi concentraţia de polen din aer.

Medicul-şef al Cabinetului de Alergologie din Ambulatoriu, dr. Camelia Ciacli, a declarat că, netratate la timp, simptomele se agravează de la un an la altul, motiv pentru care cei care nu au o schemă de tratament trebuie să se prezinte la un specialist în alergologie şi imunologie.

„Ambrozia atinge perioada maximă de polenizare din a doua jumătate a lunii august şi până la sfârşitul lunii septembrie – începutul lunii octombrie. Deşi alergia la ambrozie poate debuta la orice vârstă, ea este mai frecventă la persoanele tinere. Este important de menţionat că o persoană poate dezvolta alergie la ambrozie chiar dacă nu a avut probleme anterior cu această plantă. Netratate la timp, simptomele se agravează de la un an la celălalt”, a spus Camelia Ciacli, medic primar alergologie şi imunologie clinică.

Principalele simptome ale alergiei sunt asemănătoare cu cele ale unei răceli, un motiv în plus pentru cei care suspectează că sunt sensibili la ambrozie să meargă la medic. Strănutul, nasul înfundat, secreţiile nazale apoase, lăcrimarea excesivă sunt cele mai frecvent indicate de către pacienţi.

„Boala alergică este o boală cronică care are un impact negativ asupra calităţii vieţii pacientului. În această perioadă, tot mai mulţi arădeni se prezintă la cabinet, cu simptomatologie specifică, iar conform datelor statistice, peste 2,5 milioane de cetăţeni români au dezvoltat alergie la polenul ambroziei. Netratată corespunzător, boala poate duce la sinuzită şi chiar la astm bronşic”, a adăugat medicul arădean.

Deşi legislaţia prevede ca această plantă trebuie stârpită, ea se regăseşte chiar şi în oraşe. Primăria şi Poliţia Locală Arad au transmis zeci de somaţii proprietarilor de terenuri (39 firme şi 46 persoane fizice) pe care planta a fost identificată, iar Garda de Mediu Arad a transmis un avertisment public, pe pagina de Facebook, cu privire la obligaţiile prevăzute în Legea 62/2018 privind combaterea ambroziei. Conform legislaţiei, după avertisment se pot aplica amenzi cuprinse între 1.000 şi 5.000 lei pentru persoanele fizice şi între 10.000 şi 20.000 lei pentru persoane juridice.