Aproape 100 de monumente istorice din Harghita și Covasna au dispărut sau sunt foarte degradate / „La foarte mulți e o povară să ai un monument istoric, pentru că costă foarte mult proiectările, avizele”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Zeci de monumente istorice din Harghita și Covasna au dispărut sau sunt foarte degradate, cele mai multe probleme înregistrându-se acolo unde proprietarul nu este cunoscut, potrivit unui raport recent al Direcției Judeţene pentru Cultură Harghita, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu Mureș.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Mai sunt probleme în mediul privat, unde apar în fiecare an lucrări fără avizul Ministerului Culturii, a explicat pentru Radio Târgu Mureș directorul Direcției, Bakos Laszlo.

„Foarte multe monumente istorice, în ultimii 10 ani au fost restaurate prin programe de la Ministerul Culturii, fonduri europene. De exemplu, Asamblul Bisericii Romano-Catolice din Cârța, iar din Miercurea Ciuc este Liceul Marton Aron. La privat este o problemă, că la foarte mulți e o povară să ai un monument istoric, pentru că costă foarte mult proiectările, pentru avizare. Din această cauză, multe monumente istorice care au structură de lemn, case, gospodării țărănești, în jur de 20 de monumente, au fost lăsate, în voia factorilor climatici, pur și simplu nu mai există”, spune Bakos Laszlo.

Direcția Judeţeană pentru Cultură Harghita a reușit în ultimii 5 ani să stopeze lucrările ilegale la aceste monumente istorice datorită bunei colaborări cu Consiliul Județean Harghita și alte municipalități.

Bakos Laszlo a exemplificat lucrările ilegale stopate la ansamblul de clădiri ”Petofi Sandor”, unde primăria se află în proces cu proprietarii și, crede el, are toate șansele să îl piardă, pentru că există precedent în acest sens.

În județul Covasna, aproximativ 10 la sută din monumentele istorice nu mai există, spune directoarea Direcției Județene pentru Cultură, Cora Dumitrescu.

„Avem monumente istorice care necesită intervenții urgent, precum de la Sf Gheorghe, fostul hotel Hungaria care astăzi este Oficiul județean de poștă, sau fostul Abator, clădire a cărei proprietar nu îl știm. Avem unele clădiri, 50 la număr, care deja au primit aviz sau chiar sunt în construcție, cum ar fi Biserica Reformată de la Saciova, monument de categoria A, sau castelul Kalnoki de la Valea Crișului, ori castelul Daniel de la Vârchiș. Din păcate, clădirile nelocuite sunt cele care suferă mai mult, cu toate că avem foarte multe clădiri care sunt locuite și reabilitate neconform”, explică Dumitrescu.

Cora Dumitrescu a mai exemplificat case de patrimoniu din Întorsura Buzăului care suferă intervenții fără supervizarea unor specialiști. Aceasta atrage atenția asupra unei situații generalizate, cea a întocmirii de către administrațiile locale de PUG-uri fără specificarea zonelor în care se află aceste monumente istorice.