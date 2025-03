Aproape 100 de evenimente culturale româneşti în toată lumea în Luna Francofoniei, cu sprijinul ICR

Aproape 100 de evenimente culturale sunt organizate de Institutul Cultural Român pe glob, pentru a marca Ziua Francofoniei, în colaborare cu misiunile României în străinătate, în lunile martie şi aprilie 2025: evenimente literare, expoziţii, manifestări academice, proiecţii de film, concerte, transmite News.ro.

În fiecare an, la 20 martie, de Ziua Internaţională a Francofoniei, România – din 1993 stat membru cu drepturi depline a comunităţii statelor şi guvernelor având în comun limba franceză – participă la evenimentele organizate în lume pentru marcarea acestei sărbători, sub tutela Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei. Fiind extrem de răspândită, Francofonia inspiră anual festivaluri tematice şi a fost inclusă în calendarul cultural internaţional şi sub forma Lunii Francofoniei. Tema aleasă în 2025 de Organizaţia Internaţională a Francofoniei pentru Sărbătoarea Francofoniei este „Mă educ, deci acţionez” şi subliniază rolul central al educaţiei în dezvoltarea durabilă.

„Ziua Francofoniei şi luna de evenimente dedicate acesteia ne oferă prilejul de a celebra, la nivel global, marea familie definită, înainte de toate, de o uniune culturală bazată pe valori comune – dincolo de legăturile lingvistice şi istorice care ne apropie. Cultura română şi creatorii români, indiferent unde îşi desfăşoară activitatea, sunt contributori esenţiali la această comunitate, îmbogăţind-o prin film şi muzică, artă plastică şi multimedia, spectacole şi literatură. Institutul Cultural Român susţine şi anul acesta aproape 100 de evenimente dedicate francofoniei, dar implicarea noastră merge dincolo de celebrare: vedem în francofonie un univers creativ care ne dezvoltă relaţiile culturale şi parteneriatele pentru viitor”, a declarat Liviu Jicman, preşedintele Institutului Cultural Român.

În cadrul festivalurilor internaţionale de film francofon, ICR prezintă numeroase proiecţii ale filmelor „Anul nou care n-a fost” (Addis Abeba, Kuweit, Islamabad, Toronto, Jakarta, Stuttgart, Cahul, Torino, Beirut, Praga, Tokyo, Helsinki, Manila, Buenos Aires, Vilnius, Skopje, Erevan, Dublin, Chişinău, Berna, Tbilisi, New Delhi, Zagreb, Osijek, Sarajevo, Belgrad, Oslo, Cairo, Riga şi Amman), „Apă şi talpă” (Toronto, Oslo, Belgrad, Torino, Viena şi Astana), „Trei kilometri până la capătul lumii” (Varşovia şi Marsilia), şi „Unde merg elefanţii” (Stuttgart, Cahul şi Lima), „RMN” (Manila, Chişinău, Stockholm, München, Puebla şi New Delhi), „Warboy” (Chişinău şi Bălţi), „De ce mă cheamă Nora când cerul meu e senin” (Chişinău).şi „Săptămâna Mare” (la Stuttgart, Buenos Aires, Ankara, Istanbul, Izmir şi în Mexic).

ICR Budapesta şi Ambasada României în Ungaria au susţinut participarea la Festivalul de Film Francofon cu filmul „Malmkrog”. Ambasada României din Singapore participă cu sprijinul ICR la Festivalul Francofoniei – Singapore 2025, cu filmul „O vară de neuitat (Un été inoubliable)”. ICR Lisabona susţine prezenţa regizorului Bogdan Stamatin în cadrul MONSTRA – Festivalul de animaţie de la Lisabona. Bogdan Stamatin va participa în cadrul secţiunii DokAnim pentru prezentarea scurtmetrajului documentar de animaţie „Simply divine/ Quelque chose de divin”, r.: Mélody Boulissière şi Bogdan Stamatin (coproducţie Franţa – România 2024).

Accademia di Romania in Roma, în colaborare cu Ambasada Republicii Franceze pe lângă Sfântul Scaun şi Centre Saint-Louis, a organizat, în 11 martie, evenimentul „Francofilm: Nasty” la Institut Français – Centre Saint-Louis din Roma. ICR Madrid a prezentat, în colaborare cu Consulatul General al României de la Barcelona, pe 10 martie, documentarul „Regina Maria – Inima României” la sediul Institutului Francez de la Barcelona. Totodată, ICR Madrid a susţinut participarea Cristinei Hermeziu la o masă rotundă despre feminism, ecologie şi francofonie, organizată în cadrul Lnii Francofoniei la Barcelona.

ICR Tel Aviv, în colaborare cu Institutul Francez în Israel şi alături de institute culturale şi ambasade francofone acreditate în Israel, a prezentat, în 17 martie, proiecţia filmului „Hoţii de subiecte” (r. Tudor Petremarin) la Centrul Cultural Ennis din Tel Aviv. ICR Beijing, în colaborare cu Ambasada Franţei în China şi Institutul Francez a organizat proiecţia filmului Ancăi Damian „Moon Hotel Kabul”, în cadrul festivalului „Les rencontres du cinéma francophone”. Pe 22 martie va avea loc conferinţa „Francofonii din China: Perspective academice şi profesionale”, la sediul ICR Beijing, cu temă centrală „Carierele femeilor francofone”. „Moon Hotel Kabul” a fost proiectat la Institutul Francez din Beijing pe 8 martie, pe 14 martie la Shenyang şi pe 15 martie la Guangzhou, urmând a fi prezentat şi la Shanghai pe 25 martie.

La Bucureşti, în Sala Mare a Institutului Cultural Român, a avut loc concertul „L’âge de la lumièreˮ, în cadrul programului ICR AdMusicam Concert Series. ICR Stockholm a organizat în 18 martie o conferinţă dedicată operei lui Constantin Brâncuşi, susţinută de Doina Lemny la Muzeul Vigeland din Oslo.

Direcţia Relaţii Internaţionale a ICR, în parteneriat cu Consulatul României la Lyon şi École Normale Supérieure de Lyon, a organizat evenimentul „De vive voix” cu scriitorul Cristian Fulaş şi traducătorii Florica şi Jean-Louis Courriol la Biblioteca „Denis Diderot”. Întâlnirea literară a promovat romanul „Specii”, de Cristian Fulaş, tradus de Florica şi Jean-Louis Courriol cu titlul „La pire espèce” şi publicat de editura canadiană La Peuplade.

ICR Bruxelles, în colaborare cu Ambasada României în Regatul Belgiei şi cu Organizaţia Internaţională a Francofoniei, sub egida Grupului Ambasadorilor Francofoni din Belgia, va organiza la 24 martie proiectul „L’amour en clair-obscurˮ, care va avea loc în Grand Foyer al La Monnaie din Bruxelles. Concertul „L’amour en clair-obscurˮ este susţinut de duo-ul român format din soprana Veronica Anuşca şi pianistul Daniel Ciobanu.

De asemenea, ICR Bruxelles a organizat, la 6 martie, la Universitatea Liberă din Bruxelles (ULB) evenimentul „Convergenţe culturale greco-române în Belgia”/ „Convergences culturelles gréco-roumaines en Belgique”, care a cuprins prelegerea „Les écrivaines roumaines, membres de l’Académie Royale de Belgique: Anna de Noailles et Marta Bibescu”, susţinută de prof. dr. Cristina Alice Toma.

ICR Madrid a organizat expoziţia de arhitectură feminină „Femeia care sunt. 10 Arhitecte din România şi operele lor” la sediul Parlamentului andaluz, în Sevilla.

Săptămâna viitoare, ICR Tel Aviv organizează prelegerea „Bucureşti, micul Paris”, susţinută de arhitecta Loredana Stasisin la Institutul Francez din Haifa (26 martie) şi la Institutul Francez din Tel Aviv (27 martie), iar ICR Paris invită publicul să descopere, în perioada 27 martie – 1 iunie, la Galeria Macadam a Institutului, expoziţia Bucarest – trente ans après / Bucureşti – după treizeci de ani, extensie a albumului bilingv publicat recent la Editura ICR.. Expoziţia de fotografie „Portraits de femmes roumaines francophones illustres” / „Portrete de Românce Francofone Celebre” este deschisă la sediul ICR Beijing până în 20 aprilie.