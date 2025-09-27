ANPIS: Peste 15.000 de apeluri într-o săptămână la call-center pentru informaţii privind tichetele de energie / Ministru: ”Colegii noştri răspund zilnic la mii de întrebări de la oameni din toată ţara”

Call-center-ul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) a înregistrat, într-o singură săptămână, peste 15.000 de apeluri de la cetăţeni din toată ţara interesaţi de tichetele de energie, arată ministrul Muncii, Florin Manole, într-o postare pe Facebook, transmite Agerpres.

Acesta a vizitat call-center-ul ANPIS şi a transmis un mesaj de mulţumire angajaţilor.

„Am fost la call-center-ul ANPIS, acolo unde colegii noştri răspund zilnic la mii de întrebări de la oameni din toată ţara. Le mulţumesc pentru munca lor, pentru răbdare şi pentru profesionalism. Îi încurajez pe toţi cetăţenii eligibili să aplice pentru tichetele de energie”, a scris sâmbătă Manole, pe reţeaua de socializare.

Potrivit datelor oficiale, într-o singură săptămână au fost înregistrate 15.117 apeluri, iar 90% dintre acestea au fost rezolvate direct de către operatori.