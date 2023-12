Angajați și utilaje ale companiei de utilități din Brăila, surprinși când muncesc pe proprietatea directorului companiei. Cum explică acesta

Timp de două zile, angajați și utilaje ale Companiei de Utilități Publice „Dunărea” s-au aflat pe proprietatea lui Silviu Mangiurea, directorul general al companiei din Brăila. Terenul pe care este construită vila cu o suprafață de 160 mp se întinde între două străzi, iar debraila.ro publică în exclusivitate fotografii în care apar angajați îmbrăcati cu însemnele CUP „Dunărea”, folosind utilaje cu „APA” pe plăcuțele de înmatriculare, muncind într-o zonă care nu este circulată – mai exact în spatele vilei, pe o ieșire blocată cu o poartă, care asigură legătura între grădină și livadă și o stradă neasfaltată de la marginea municipiului Brăila.

Contactat telefonic de jurnaliștii de la debraila.ro, Silviu Mangiurea a negat că ar fi chemat angajați ai companiei să lucreze pe proprietatea sa:

„Eu am bătrân acolo pe care îl plătesc… Nu știu, bătrânul ăsta a făcut vreo prostie! Lăsăți-mă să mă duc până acasă! Eu v-am spus… sunt la birou de azi-dimineață. Am un om care îngrijește de curte și o fi chemat el muncitorii. Eu știu cum… îi mai cunoaște, el a lucrat și el, acum e pensionar și îi mai cunoaște (n.r. pe angajații CUP). Eu nu-mi amintesc să mai fi folosit muncitori de la CUP pe proprietatea mea… doar dacă am avut o problemă cu apa. Lăsați-mă să mă duc să văd! Singurul care i-a chemat poate să fie bătrânul asta. Un bătrân care îl plătesc eu și are grijă de grădină”.

Silviu Mangiurea este director general al Companiei de Utilități Publice „Dunărea” din anul 2016, obținând două mandate de câte patru ani prin concurs. Înainte, între 2008 și 2016, a fost consilier municipal PSD, fiind membru de partid și la acest moment.

